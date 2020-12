„First Dates“ (Vox): Kandidaten sprechen schon vom Heiraten – dann gibt es nur noch ein Thema

Manchmal funkt es direkt und man hat das Gefühl, als würde man seinen Gegenüber schon seit Ewigkeiten kennen. So ergeht es auch Anna und Dennie bei „First Dates“ (Vox).

Die beiden Berliner haben viele Gemeinsamkeiten. Sie kommen aus der gleichen Stadt, sind gleich alt, haben beruflich beide mit Ausweisen zu tun. Und nicht nur das: Auch die Chemie zwischen den beiden „First Dates“-Teilnehmern stimmt.

„First Dates“ (Vox): Kandidaten sprechen übers Heiraten

Das oberflächliche Kennenlernen dauert nicht lange, schnell sind sie schon beim Thema Heiraten angekommen. Beide suchen eine dauerhafte Beziehung.„Ich bin kein Affären-Typ, ich meine es heute wirklich ernst und auch in Zukunft“, erklärt Dennie, der seit vier Jahren Single ist, bei „First Dates“ (Vox).

First Dates (Vox): Dennie und Anna verstehen sich auf Anhieb. Foto: Screenshot Vox

Und weiter: „Liebe hat einen hohen Stellenwert bei mir. Meine nächste Freundin sollte schon die Frau sein, bei der ich sage: 'Das ist ne Frau, die man heiraten kann und mit der man mehr plant, als zusammen in den Urlaub zu fahren.'“

Das ist „First Dates":

„First Dates – Ein Tisch für zwei" ist eine Dating-Show

Bei einem Blind-Date lernen sich Singles im Restaurant von Roland Trettl kennen

Nach einem gemeinsamen Essen entscheiden die Kandidaten, ob sie Interesse an einem zweiten Date haben

Die Vox-Sendung wird montags bis freitags um 18 Uhr ausgestrahlt

Plötzlich gibt es bei „First Dates“ (Vox) nur noch ein Thema

Wieder eine Gemeinsamkeit mit Anna. „Dennie wäre was für 'ne Beziehung. Er wirkt auch so und nicht so freigeistig, will nur Party machen. Er würde schon ganz gut in mein Leben passen.“

First Dates: Dennie traut seinen Ohren nicht. Foto: Screenshot Vox

Dann sagt der 28-Jährige etwas, was den Rest des Gesprächs bestimmen sollte. Er war schon öfter in Köln, wo „First Dates“ gedreht wird - unter anderem auf der Gamescom. Die Berlinerin traut ihren Ohren kaum. Da wollte sie auch unbedingt hin! „Ich habe es mir auch schon vorgenommen, ich meinte zu meinem Freund: 'Lass gehen!', weil ich auch zocke.“

„First Dates“ (Vox): Dennie erstaunt

Der Angestellte zeigt sich überrascht. Vor allem, als Anna ihre Leidenschaft für Ego-Shooter-Spiele zum Ausdruck bringt. „Echt? Krass? Ne“, sagt er erstaunt. „Das hätte ich niemals erwartet. Das zeigt mir, dass sie eine sehr vielseitige Persönlichkeit ist. Ich bin sehr gespannt, mehr von ihr kennenzulernen.“

Das kann er auch. Denn sowohl Dennie als auch Anna wollen sich wiedersehen. (cs)

„First Dates“ läuft montags bis freitags um 18 Uhr bei Vox. Ganze Folgen kannst du auch bei TV Now anschauen.