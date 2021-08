„First Dates“ (Vox): Kandidat kann es nicht fassen – „Das ist so krass“

Bei „First Dates“ auf Vox sind Singles auf der Suche nach ihrem passenden Gegenstück. Auch Kandidat Reginal wollte sich mal wieder neu verlieben. Mitten im Date fällt er dann aber fast vom Glauben ab.

Entweder es passt, oder es passt nicht und bei diesen Zwei scheint es gefunkt zu haben: Reginal ist bei „First Dates“ (Vox) auf der Suche nach der ganz großen Liebe. Hat er die in Kandidatin Hanna wohlmöglich gefunden?

„First Dates“ (Vox): Kandidat kann DAS kaum fassen

Der 24-Jährige beschreibt sich selbst als „Romantiker, der Gedichte liebt“. Und als dann die 19-Jährige Hanna um die Ecke kommt, fallen ihm fast die Augen aus dem Kopf: „Du bist so süß, du siehst so krass hübsch aus“, kann der Kölner sein Glück kaum fassen. Zur Begrüßung gibt es dann auch erstmal eine fette Umarmung.

„Ich war erstmal überwältigt, aber dann hat es sich vertraut angefühlt“, erzählt Hanna. Zudem sei Reginal ihr Typ. „Schon hübsch“, findet sie. Und der in der Karibik geborene Reginal kommt aus dem Staunen immer noch nicht heraus: „Alles hat gepasst. Ich weiß nicht, wie ihr das hinkriegt“, richtet er sich an den Fernsehsender, der die Kandidaten zuvor aussucht.

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow aus Köln

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einet Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

„First Dates“ (Vox): Bei Hanna und Reginal scheint alles zu passen

Auch Moderator Roland Trettl und seiner Crew bleibt das Gefühlsfeuerwerk nicht verborgen. Nach einer Runde Tequila und Whiskey an der Bar geht es schließlich an den Tisch. Und auch dort sprühen die Funken weiterhin. Die zwei entdecken immer mehr Gemeinsamkeiten: Sie haben den gleichen Musik-Geschmack und tanzen seit ihrer Kindheit. Aber das ist noch nicht alles.

„Rauchst du?“, fragt Hanna ihr Date. „Ich rauche nämlich Zigaretten.“ Doch das scheint Reginal nicht zu stören – sondern im Gegenteil: Die beiden Turteltauben haben direkt die nächste Gemeinsamkeit entdeckt. Das gibt ein High-Five!

„First Dates“ (Vox): Gefühlsfeuerwerk und viele Gemeinsamkeiten

„Das ist so krass“, meint Reginal fassungslos. Und auch Hanna findet die vielen Gemeinsamkeiten faszinierend: „Das ist echt heftig.“

Immer heftiger wird auch der Alkoholkonsum der beiden: Letztendlich ist das Pärchen in Spe ziemlich angeschwipst. Doch bis zum Schluss sind beide voneinander angetan und der Meinung: Das muss ein zweites Date geben!

Da kann man den beiden ja nur noch alles Gute wünschen…

Doch nicht alle Kandidaten haben so ein Glück.

Ebenfalls nicht punkten konnte ein weiterer Kandidat mit einer ganz bestimmten Qualität.