„First Dates“ (Vox): Kandidat hat ungewöhnliche Bitte an Roland Trettl – doch es gibt einen Haken

So etwas gab es noch nie bei „First Dates“ auf Vox: Ein Kandidat ist schon ein Gentleman, bevor er seine „First Dates“-Dame überhaupt getroffen hat.

Denn der 38-jährige David aus NRW hat gleich zu Beginn eine große Bitte an „First Dates“-Gastgeber Roland Trettl – und verleitet ihn sogar zum Diebstahl.

„First Dates“ (Vox): Single-Mann mit besonderer Bitte an Roland Trettl

Gabelstaplerfahrer David aus NRW hat sich schon im Vorhinein Gedanken um sein „First Dates“-Treffen gemacht.

„First Dates“-Gastgeber und Sternekoch Roland Trettl hört sich den ungewöhnlichen Vorschlag eines Kandidaten an. Foto: TV Now

So hat der Single bevor sein Date ebenfalls im Restaurant in Köln erscheint, direkt eine Bitte an Roland Trettl: Er möchte die Rechnung für das Essen direkt bezahlen – und damit die Frau, die er gleich treffen wird, einladen, ohne sie überhaupt gesehen zu haben.

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einet Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

Zu Schluss wird der weitere Story-Verlauf der Teilnehmer eingeblendet

Drehort ist ein Restaurant in Köln

Die Anmeldung erfolgt online

„Das mit der Rechnungsbox, das würde ich gerne komplett rausnehmen und würde die Rechnung vorher bezahlen“, erklärt David Gastgeber Trettl. Vor der Vox-Kamera sagt er weiter: „Wenn es ein schönes Date wird, was ich natürlich hoffe, möchte ich, dass man ganz entspannt auch von dem Tisch weg geht und deshalb möchte ich da vorgreifen, und dem Roland dann schon vorab die Rechnung bezahlen.“

„First Dates“-Kandidat David hat eine Bitte an Roland Trettl. Foto: TV Now

Doch das ist noch nicht alles: „Und ihr seid ja eigentlich immer ganz gut darin, einzuschätzen, ob das matcht oder ob das nicht matcht. Und wenn es matcht, dass ihr dann eine Rose darein schmeißt...kriegen wir das hin?“, lautet die zweite Bitte des Vox-Kandidaten an Roland Trettl.

„First Dates“ (Vox): „Dann klaust dir da eine“

Der scheint auf den Vorschlag einzugehen: „Gib mir mal 60 Euro, und dann geben wir einfach den Rest in die Box“, beginnt er. Dann kommt der Haken: „Und dann geben wir auch noch eine Rose, die du aber nicht mitgebracht hast...“

Auch dazu fällt David direkt eine Lösung ein: „Keine Ahnung, draußen im Flur sind doch glaub ich welche. Dann klaust du dir da eine.“ Daraufhin scherzt der Sternekoch: „Dann klaue ich da eine – dann gibst du mir besser 65 Euro.“

Aber was für eine Kandidatin muss überhaupt zum Treffen kommen, damit es „matcht“?

Für David sind nur zwei Dinge wichtig: Sie sollte kleiner sein als er selbst und lange Haare haben. Lange Haare hat die 37-jährige Michaela dann tatsächlich – kleiner ist sie allerdings nicht.

Die „First Dates“-Kandidaten David und Michaela. Foto: TV Now

„Es ist ein bisschen schwierig mit den Männern, weil ich ziemlich groß bin“, gibt die Erzieherin aus Dortmund dann selbst bei ihrer Vorstellung zu. Die Größe scheint für David dann allerdings auch selbst kein Problem mehr zu sein, zwischen ihm und Michaela stimmt die Chemie.

Ob das die „First Dates“-Crew um Roland Trettl ebenso sieht und wie Davids Plan bei Michaela ankommt, kannst du um 18 Uhr auf Vox oder in der Mediathek bei TV Now sehen. (kv)