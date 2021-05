„First Dates“: Kandidaten überrascht – ihre Berufe passen perfekt zusammen

In der Vox-Kuppelshow „First Dates“ zählt wie auch abseits der TV-Kulisse der erste Eindruck am meisten. Doch das Aussehen einer Person sagt nicht immer alles über sie aus.

Als Daniel beim gemeinsamen Abendessen erfährt, welchen Beruf seine „First Dates“-Partnerin Sina ausübt, fällt er aus allen Wolken.

„First Dates“-Kandidatin kann es nicht glauben – „Ach du Schei**!“

Optisch sind Daniel und Sina schon mal genau das, was sie sich von „First Dates“ erhofft haben. „Gott sei Dank! Genau mein Beuteschema“, lautet Daniels erster Eindruck von Sina. Die 29-Jährige aus Hessen gab unterdessen an, dass ihr Partner „gerne ein kleines Bäuchlein haben“ könne. Diese Worte werden den Metzger mit Wohlstandsbäuchlein sicherlich freuen.

Sina und Daniel gefallen sich auf Anhieb. (Symbolbild) Foto: IMAGO / YAY Images

Lediglich Daniels Frisur scheint nicht ganz Sinas Fall zu sein: „Ich steh zwar auf ein bisschen mehr Haare und ein bisschen weniger Bart, aber darauf kommt es ja jetzt auch nicht an. Mal gucken, was das Date noch so bringt.“ Richtige Einstellung!

Als Sina erfährt, dass Daniel aus der Schweiz angereist ist, platzt es dann aber doch aus ihr: „Ach du Schei**!“ Die beiden brechen in Gelächter aus. Na, hoffentlich scheitert ihr Rendezvous jetzt nicht schon an ihren Wohnorten. Denn: Daniel und Sina passen besser zusammen als sie denken.

----------------------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow aus Köln

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einet Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

----------------------------------------

„First Dates“: Perfektes Match! Metzger trifft auf Bäckereifach-Verkäuferin

Beim gemeinsamen Essen bemerkt der 39-Jährige, dass seine Date-Partnerin „wunderschöne Augen“ hat. Sina errötet sofort, damit hat sie nicht gerechnet. „Komplimente sind natürlich immer schön, das geht runter wie ein dickes Kind auf der Wippe“, haut die Hessin daraufhin im Einzelinterview raus.

Die Berufe der beiden passen perfekt zusammen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/XinHua | Cheng Tingting, picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Für seine Angebetete schneidet Daniel das gemeinsame Brot am Tisch in Stücke. „Es ist gut durchgebacken. Das kann ich als Bäckereifach-Verkäuferin sagen“, stellt Sina fest. Da fällt es dem Schweizer wie Schuppen von den Augen: „Das passt zum Metzger!“

Die 29-Jährige pflichtet ihm bei, dass sie sich damit ja wunderbar ergänzen würden. „Sie backt Brot, ich mache das Fleisch und wir zusammen das Gemüse“, lautet Daniels Fazit nach dem Rendezvous.

----------------------------------------

----------------------------------------

Ob tatsächlich noch mehr aus Sina und Daniel geworden ist, erfährst du um 18 Uhr bei Vox.

Du hast die Sendung verpasst? In der TVNOW-Mediathek kannst du die ganze Folge von „First Dates“ nochmal sehen.