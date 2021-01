„First Dates“ (Vox): Kandidat verrät sein Hobby – Date will davon gar nichts hören: „Macht mich einfach aggressiv!“

Beim ersten Kennenlernen gibt so viele Dinge über den anderen zu erfahren. Man will ja schließlich festellen, ob man sich ein gemeinsames Leben vorstellen kann. Da sollten auch die Hobbys einigermaßen zueinander passen. Das scheint bei den beiden „First Dates“-Kandidaten Axel und Gabi allerdings nicht der Fall zu sein.

Als der 56-jährige Axel bei „First Dates“ (Vox) von seiner liebsten Wochenendbeschäftigung erzählt, bekommt Gabi die Krise.

First Dates: Dieses Hobby sorgt für Ärger

Das Kennenlernen der beiden „First Dates“-Singles Axel (56) und Gabi (55) steht schon von Anfang an unter keinem guten Stern. Schon direkt, als Axel sein Date zur Tür hereinkommen sieht, fängt er an zu nörgeln: „Der erste Eindruck war nicht, wie ich es mir erhofft hatte.“

----------------------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einet Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

Zu Schluss wird der weitere Story-Verlauf der Teilnehmer eingeblendet

Der Drehort befindet sich in Köln

----------------------------------------

Trotz der Anfangsschwierigkeiten geben sich die beiden Singles Mühe, sich kennen zu lernen und ein nettes Gespräch miteinander zu führen. Doch als es um ihre Hobbys geht, könnten ihre Vorlieben nicht weiter voneinander entfernt sein.

Axel berichtet Gabi, dass er am Wochenende leidenschaftlich gerne Radtouren unternimmt, die dann am Ende mit einem schönen Hefeweizen belohnt werden. Doch Gabi scheint nicht besonders angetan von der Vorstellung eines Mannes in Radlerhosen zu sein.

Axel macht in seiner Freizeit gerne Radtouren. Doch das mag Gabi gar nicht. (Symbolbild) Foto: imago images / Westend61

„Im Trikot Fahrrad fahren ist gar nicht meins. Wenn ich irgendwo eingekehrt bin und dann kommen da so Fahrradfahrer daher mit ihren Radlerhosen und trinken da ein isotonisches Weizen, da kriege ich die Krise. Das macht mich einfach aggressiv.“, verrät sie im Interview.

--------------

Mehr zu „First Dates“ (Vox):

--------------

Dass Axel das wohl fast jeden Sonntag macht, scheint der 55-Jährigen nicht zu gefallen. Glücklicherweise wechseln die beiden dann schnell das Thema.

Ob es an den Radlerhosen lag oder an etwas anderem. Nach dem Date sind sich Axel und Gabi sicher ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­– die Funken sprühen zwischen ihnen nicht.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sendung verpasst? Die ganze Folge kannst du dir online in der TVNOW-Mediathek ansehen.