„First Dates“ (VOX): Kandidat entsetzt, als Date ihm ein Geständnis macht – „Das war ein Schock“

First Dates (VOX): Davide ist schockiert, als sein Date DAS sagt.

Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Deshalb gibt es bei „First Dates“ (VOX) auch stets etwas zu essen. Doch genau dieses Thema sollte bei Olivia und Davide zu einem Schock-Moment in der noch jungen Bekanntschaft werden.

Die 22-Jährige aus Hildesheim sucht bei „First Dates“ einen Mann, mit dem sie sich endlich binden kann. Jemand, mit dem sie kuscheln, aber auch gemeinsam feiern gehen kann und der ihren Hund und Tattoos genauso liebt wie sie. Ob der gebürtige Davide aus Stuttgart da der Richtige ist?

„First Dates“ (VOX): Engel gegen Bengel

Sagen wir es so: Bei den beiden gibt es die ein oder andere Hürde zu überwinden. Zwar hat der 24-Jährige kein Problem damit, dass Olivias Bulldogge in ihrem Bett schläft und sogar ihre Liebe zu Nadeln und Tinte teilt er. Doch über eine Sache macht sich die OP-Schwester bei „First Dates“ Sorgen: Davide trinkt keine Alkohol.

Foto: Screenshot VOX

„Ich habs schon mal probiert, aber ich war noch nie betrunken“, erklärt er an der Bar. Zudem ist er kein Raucher, in dieser Hinsicht ein „Engel“, wie ihn seine Freunde nennen. Olivia hingegen ist eher ein Bengel. „Ich kann mir vorstellen, dass das auf Dauer zu Problemen führt“, so die 22-Jährige.

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird sie bei Vox ausgestrahlt

Starkoch Roland Trettl moderiert die Show

Die Kandidaten lernen sich in einem Restaurant bei einem Blind-Date kennen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

„First Dates“: Davide ist schockiert, als Olivia DAS sagt

Davide lässt sich nichts anmerken. Doch als es schließlich um das Thema Essen geht, kann er es sich nicht mehr verkneifen. Als Italiener esse er fast ausschließlich Pizza und Pasta essen, erzählt er bei „First Dates“.

Auch Olivia mag Pasta. Dann gesteht sie: „Wenn ich dir das jetzt erzähle... Ich esse Nudeln am liebsten mit Ketchup.“ Der Italiener kann nicht glauben, was er da hört, sein Gesicht spricht Bände. Dann erklärt er: „Es war kurz ein Schock für mich. Aber wenn's schmeckt - na gut!“

First Dates (VOX): Davide ist schockiert, als sein Date DAS sagt. Foto: Screenshot VOX

„First Dates" (Vox): DAS war Kandidatin Alina zu viel – „Eine Umarmung hätte mir gereicht"

„First Dates“: Gibt es ein zweites Date?

Die Liebe der 22-Jährigen zu Ketchup geht sogar so weit, dass sie ein Tattoo des Logos eines bekannten Ketchup-Herstellers hat. Eine Flasche verzehrt sie wöchentlich.

+++ „First Dates“ (VOX): Kandidat aus NRW will zu Treffen – doch Gastgeber Roland Trettl hat andere Pläne für ihn +++

Davide scheint nichts dagegen zu haben. Dann steht einem zweiten Date ja nichts mehr im Wege, oder? Leider nein - der Funke ist nicht übergesprungen, erklärt Olivia. Schade!

„First Dates“ läuft montags bis freitags um 18 Uhr bei VOX. Ganze Folgen gibt es auch bei TV Now.