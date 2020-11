„First Dates“ (VOX): Kandidat aus Düsseldorf stellt Date einfache Frage – die Antwort lässt ihn nicht mehr los „Verstehe ich nicht“

Alles hat so gut angefangen für Lena und Luca bei „First Dates“ (VOX). Schon beim ersten Blick waren die beiden Düsseldorfer voneinander angetan.

Die 25-Jährige wünschte sich einen Südländer, Luca eine süße Frau - Jackpot für die beiden „First Dates“-Kandidaten. Doch beim Essen stellte der Halb-Italiener seinem Date eine Frage, die Folgen haben sollte.

„First Dates“ (VOX): Kandidat aus Düsseldorf stellt Date diese Frage

„Wie lange bist du Single?“, will Luca von Lena wissen. Etwas beschämt greift sie zu ihrem Cocktail und erklärt. „Seit sechs Jahren.“ Der 27-Jährige ist schockiert. „Seit sechs Jahren?“, fragt er ungläubig nach. Betretenes Schweigen.

Luca erklärt bei „First Dates“: „Mein erster Gedanke war: Ist sie so kompliziert, dass sie es mit Männern nicht aushält? Oder was ist der Grund?“ Dass jemand so lange Single ist, kann er nicht nachvollziehen. Der Business Analyst beendete seine letzte Beziehung erst vor sieben Monaten.

Lena ist die Situation sichtlich unangenehm. Doch Luca findet kein Ende, beharrt weiter auf dem Thema. „Warum bist du so lange Single? Das verstehe ich nicht. Bist du so kompliziert?“ Das sei sie gar nicht, versichert die Assistentin. Und macht sich um ihren Eindruck bei Luca Sorgen. „Ich hoffe, dass ihn das nicht abgeschreckt hat“, sagt sie.

Haben sich bei „First Dates“ (Vox) kennengelernt: Luca und Lena. Foto: Screenshot Vox

Gibt es nach „First Dates“ ein zweites Treffen?

Abgeschreckt hat Luca das nicht - beide wollen ein zweites Date und noch am selben Abend in Düsseldorf was trinken gehen. Na vielleicht sind die sechs Jahre Single-Leben dann demnächst vorbei. (cs)

„First Dates“ läuft montags bis freitags um 18 Uhr bei Vox. Ganze Folgen gibt es auch bei TV Now.