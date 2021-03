„First Dates“ (Vox): Kandidat begeht Riesen-Patzer – „Du Hirsch“

Foto: Screenshot Vox First Dates

First Dates: Roland und Lisa.

Bei „First Dates“ will Roland Trettl den passenden Deckel für jeden Topf finden. Gar nicht so einfach, denn für verschiedene Kandidatin sind unterschiedliche Dinge wichtig, wenn es darum geht, den Partner fürs Leben zu finden.

Auch die 38-Jährige Lisa hat genaue Vorstellungen von ihrem Traummann. Er soll nicht nur gut aussehen, sondern auch etwas im Köpfchen haben, wie sie bei „First Dates“ erklärt. Ob Roland aus Dortmund die Wünsche der Saarländerin erfüllen kann?

„First Dates“ (Vox): Kandidat begeht diesen Fehler

Die beiden „First Dates“-Kandidaten scheinen sich sympathisch zu finden, doch vor allem der Lackierer ist angespannt.

Als die beiden bereits beim Essen sitzen, leistet sich der zweifache Vater einen Riesen-Patzer. Er entdeckt ein Tattoo an dem Handgelenk seines Dates und will mehr darüber wissen. „Es kommt drauf an, wie rum du guckst“, erklärt die 38-Jährige.

Lisa: „Einmal ist es ein J, das steht für Julian und einmal ein L, das steht für Lisa.“

Roland: „Lisa ist deine beste Freundin?“

Lisa: „Ne, das bin ich.“

Roland: „Achso. Oh Gott ey. Schön, ein Eigentor.“

Dem Dortmunder ist die Situation sichtlich peinlich, auch wenn er versichert, den Namen von Lisa bislang noch nicht gekannt zu haben. Sein Glück: Lisa kann über den Patzer lachen.

„First Dates“-Gastgeber ist fassungslos

Roland Trettl kann es gar nicht fassen, als Lisa ihm erzählt, was soeben vorgefallen ist. „Roland, du bist echt ein Hirsch, echt.“ Appelliert aber an Lisa: „Sei nicht so streng!“

„First Dates“: Zweites Treffen für Roland und Lisa?

Der „First Dates“-Gastgeber glaubt dennoch nicht an eine Zukunft der beiden. Und sollte damit Recht behalten. Beide wollen kein zweites Treffen. (cs)

„First Dates“ läuft montags bis freitags um 18 Uhr bei Vox. Ganze Folgen kannst du auch bei TV Now anschauen.