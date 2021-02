„First Dates“ (VOX): Paar auf einer Wellenlänge – doch als sie DAS sagt, platzt der Traum

Extra in eine andere weit entfernte Stadt reisen und dort die große Liebe im TV finden? Für einige „First Dates“-Kandidaten könnte dies zur Realität werden.

Nina wohnt in Kiel, ihr Date-Partner Dominic in Chemnitz. Hat die Liebe für die beiden „First Dates“-Teilnehmer eine Chance?

„First Dates“ (VOX): Studentin Nina hegt eine bestimmte Leidenschaft

Zumindest eine Leidenschaft teilen sich die VOX-Kandidaten schon mal: die Liebe zum Sport. Nina studiert Sportmanagement, Dominic studiert Sport in Chemnitz. Und auch optisch scheinen die beiden 20-Jährigen sich zunächst zu gefallen.

Nina: „Als er reingekommen ist, habe ich mich sehr aufs Date gefreut, er hatte eine sehr sympathische Ausstrahlung.“

Dominic: „Was mir als Erstes aufgefallen ist, ist ihr gesamtes Erscheinungsbild, was sehr positiv und sympathisch wirkte.“

----------------------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow aus Köln

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einet Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

----------------------------------------

Schnell kommen die beiden – dem Sport sei Dank – auf einen Nenner bei ihrem „First Dates“-Date. Dass Nina beim Triathlon erfolgreich ist, beeindruckt Dominic obendrein.

„First Dates“: Dominic geschockt „Das stelle ich mir ungünstig vor“

Doch dann kommt das Thema Wohnort auf. Dominic sieht erste Schwierigkeiten, was die Entfernung angeht. Als er dann auch noch erfährt, dass Nina in Hamburg studiert, aber in Kiel wohnt, ist er skeptisch: „Das stelle ich mir ungünstig vor.“ Eine Stunde muss die Sportstudentin bis zur Uni mit dem Zug fahren.

First Dates: Dominic und Nina studieren beide Sport. Foto: TVnow

Und dann auch noch das:

Die Kielerin will erst im Sport noch mehr Erfolge erzielen und darüber hinaus berufstechnisch erst Karriere machen. Am besten als leitende Person, um die Männerwelt im Sport aufzumischen. An Kinder denkt sie vorerst noch nicht.

Dominic ist erneut skeptisch: „Das stelle ich mir etwas schwierig vor, weil sie viel Zeit darein investiert.“

----------------------------------------

----------------------------------------

Das VOX-Date scheint also unter keinem guten Stern für die beiden Studenten zu stehen.

Am Ende haben beide die gleiche Meinung. Dominic könnte sich etwas Freundschaftliches vorstellen. „Zum zweiten Date würde ich nein sagen.“ Und auch „First Dates“-Kandidatin Nina will kein zweites Date. „Bei mir hat es irgendwie nicht gefunkt.“

Das ganze Date kannst du ab 18 Uhr bei VOX sehen oder bei Tvnow. (jhe)