„First Dates“-Single traut seinen Augen kaum – „Wirklich sehr verstört“

Das beliebte Vox-Format „First Dates“ für abwechslungsreiche Vorabendunterhaltung und jede Menge Schmetterlinge im Bauch. Gastgeber Roland Trettl empfängt die Singles zu einem romantischen Dinner.

Wird aus einem Blinddate vielleicht die große Liebe? Diese Frage beschäftigt alle hoffnungsvollen „First Dates“-Teilnehmer. Oftmals merken viele beim ersten Gespräch, dass sie unterschiedlicher kaum sein könnten.

Doch bei Michele und Silva läuft es völlig anders. Schon nach wenigen Augenblicken entdecken die beiden kuriose und unglaubliche Gemeinsamkeiten …

Beim lockeren und freundlichen Plaudern an der Bar wird plötzlich klar: Beide wohnen in Bielefeld. Vor der Vox-Kamera gesteht Michele offen und ehrlich: „Ich war wirklich sehr verstört – kann man sagen.“

Silva resümiert humorvoll: „So klein ist die Welt!“ Im weiteren Gesprächsverlauf kommen noch mehr verblüffende Details ans Licht. Nachdem Michele offenbart, dass sie in Bielefeld-Mitte wohnt, fragt Silva: „Kennst du die Pauluskirche?“

„Ja, sie ist 100 Meter von mir entfernt“, antwortet Michele prompt. Silva kann nicht glauben, was er hört. Plötzlich stellen sie fest, dass sie in unmittelbarer Nähe voneinander entfernt wohnen.

Doch es gibt noch weitere verblüffende Gemeinsamkeiten

Es sind Details, die selbst treue „First Dates“ komplett aus den Socken hauen. Doch gibt es etwa noch mehr Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Teilnehmern? Tatsächlich, alles deutet auf ein rekordverdächtiges Date hin.

Als es um ihren Arbeitsplatz geht, können beide nur ungläubig staunen. Es stellt sich heraus, dass sie beim gleichen renommierten Unternehmen in Gütersloh arbeiten. „Da war ich erstmal geschockt“, erzählt Michele beim Rückblick auf die Szenen.

Michele und Silva verbindet außerdem die Leidenschaft für das Reisen. „Guck mal, da haben sie sich richtig Mühe gegeben“, geht Silva in die Vollen. Hat es das schon einmal gegeben? Alles riecht nach einem glücklichen und romantischen Happy End. Wie sich ihre Geschichte entwickelt, ist bei RTL+ in der „First Dates“-Folge vom 27. Oktober zu sehen.