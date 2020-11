„First Dates“ (Vox): Zwischen Nadja und Marvin ist es ungewöhnlich still – dann greift Roland Trettls Team ein

Wie unterschiedlich Menschen sein können, erleben die „First Dates“-Zuschauer immer wieder. Während der eine Teilnehmer eine absolute Labertasche ist, bekommt der andere keinen Ton heraus.

Doch zum Glück sind sie bei „First Dates“ nicht komplett allein. Wenn es mal nicht läuft, greifen Roland Trettl und sein Team einfach selbst ein.

„First Dates“: Diese Zwei verstehen sich ohne Worte

So auch im Fall von Nadja und Marvin. Zwischen den „First Dates“-Kandidaten scheint es nicht so richtig zu funken. Schon an der Bar wechseln sie nur wenige Worte, bis die 28-Jährige fragt, ob sie sich nicht an den Tisch setzen wollen.

Beim Essen schweigen sie sich oft an. Personal Trainer Marvin scheint das auch gar nicht mal so schlecht zu finden: „Ich fand gut, dass sie auch viel geredet hat, wenn ich nicht geredet habe.“ Der Essener ist wohl ein guter Zuhörer – oder er will einfach nicht beim Essen gestört werden.

--------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Dating-Show

Bei einem Blind-Date lernen sich Singles im Restaurant von Roland Trettl kennen

Nach einem gemeinsamen Essen entscheiden die Kandidaten, ob sie Interesse an einem zweiten Date haben

Die Vox-Sendung wird montags bis freitags um 18 Uhr ausgestrahlt

--------------------

„First Dates“: Hier greifen Roland Trettl und seine Kollegen ein

Und auch Nadja beteuert: „Es war jetzt nicht unangenehm, die kleinen Pausen zwischendurch, das war völlig in Ordnung. Passend, würde ich es benennen.“ Das sieht das Team von Restaurant-Chef Roland Trettl wohl etwas anders.

Plötzlich bekommen Nadja und Marvin von einer Kellnerin zwei kleine Zettel überreicht. Ihr Kommentar lautet: „Könnt ihr euch gegenseitig beantworten und dann einmal tauschen.“

Mal sehen, ob die Anregungen des Vox-Teams etwas bringen.

--------------------

„First Dates“: Diesen Satz hätte sich Marvin sparen können

Die erste Frage lautet: „Was findest du an deinem Gegenüber sexy?“ Oje, das kommt offenbar gar nicht gut an bei Nadja. Um genau zu sein, macht es die Situation zwischen den beiden nur noch unangenehmer. Für Marvin ein echter Abturner.

Ziemlich uncharmant beantwortet er die Frage: „Also ich finde deine Augen schön, obwohl sie nicht blau sind.“ Ahja... Das hört man doch gerne.

Es ist wohl keine Überraschung, dass die Zwei sich im Anschluss nicht zu einem zweiten Date verabredet haben.

Die ganze Folge von „First Dates“ kannst du in der TVNOW-Mediathek sehen. Die Sendung läuft immer montags bis freitags um 18 Uhr bei Vox.

