„First Dates“ (Vox): Kandidatin tritt voll ins Fettnäpfchen, als sie DIESE Frage stellt – „Man sieht ihm nichts an“

Bei einem ersten Treffen kann so einiges schief gehen. Ein einziger Satz ist manchmal schon Schuld daran, dass die Stimmung plötzlich kippt. Auch „First Dates“-Kandidatin Laura lehnt sich in einer neuen Folge der Vox-Kuppelshow etwas zu weit aus dem Fenster.

Sie glaubt, eine versteckte Botschaft in Christians Aussagen zu erkennen. Doch als sie ihren „First Dates“-Partner darauf anspricht, wird es ziemlich unangenehm.

„First Dates“-Kandidat arbeitet in einem sozialen Betrieb: „Da kann man was bewirken“

Zunächst läuft alles nach Plan. Sowohl Laura, die sich extra noch ein neues Kleid und eindrucksvollen Schmuck für ihr TV-Rendezvous bestellt hat, als auch Christian, der ganz stilsicher mit Hemd, Sakko und weißen Sneakern das „First Dates“-Restaurant betritt, haben sich herausgeputzt.

Roland Trettl moderiert „First Dates“ auf Vox. Foto: picture alliance / Stefan Gregorowius / MG RTL D / dpa

„Sehr tolle Frau, total attraktiv. Sie sah klasse aus, kann man nichts anderes sagen“, lautet Christians erster Eindruck von der 20-Jährigen.

Doch schon bei Lauras erster Frage scheint sich ein Missverständnis einzuschleichen. Sie möchte von dem 22-Jährigen wissen, was er beruflich macht. Christian antwortet, dass er eine Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau macht. Das Unternehmen, in dem er tätig ist, ist allerdings kein gewöhnlicher Betrieb, sondern ein sozialer: „Ich arbeite in einem Betrieb mit Leuten, die ein paar Einschränkungen haben.“

Für Christian sei es eine ganz besondere Erfahrung, ein Teil davon sein zu dürfen: „Wir setzen uns für Leute ein, die jetzt nicht für den ersten Arbeitsmarkt geeignet sind. Da kann man ja doch so ein bisschen was bewirken und den Leuten zeigen, dass sie auch für jemanden da sind und man sie nicht nur einfach aufs Abstellgleis schiebt.“

„First Dates“-Partnerin skeptisch: „Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten“

Laura, die eine Ausbildung zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel macht, nickt zustimmend. So ganz loszulassen scheint sie das Thema aber nicht. Beim gemeinsamen Abendessen will sie von Christian wissen, was er nach seiner Ausbildung vorhat. Der Münchner erklärt, dass er gute Chancen auf eine Übernahme hat: „Die suchen ja doch immer relativ viele Leute, die mit Menschen umgehen können, die so eine Beeinträchtigung haben. Das ist ja auch nicht so einfach.“

Da platzt es aus Laura: „Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber hast du eine Beeinträchtigung?“ Christian verneint sofort. Auweia! Das ist peinlich.

„Ich habe gedacht, weil er es immer wieder erwähnt hat: 'Mensch, vielleicht hat er ja auch irgendwas.' Man sieht ihm zwar nichts an, aber man weiß es ja nicht, deshalb dachte ich, ich frage mal nach“, erklärt sie später im Interview. Christian scheint es Laura allerdings nicht übel zu nehmen, da hat sie also noch einmal Glück gehabt.

