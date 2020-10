„First Dates“: Kandidatin ist entsetzt, als ihr Gegenüber DIESEN bösen Fehler macht

Anja kann nicht glauben, was ihr Date-Partner über ihre Figur gesagt hat.

Es gibt so typische Fehler, die immer wieder in der Kommunikation zwischen Männern und Frauen entstehen. Noch unangenehmer wird es allerdings, wenn einem mehrere Menschen vor einem Fernsehbildschirm dabei zusehen können. Bei „First Dates“ müssen sich die Kandidaten vor den Augen aller aus der Misere retten.

So auch Adrian, der bei „First Dates“ eine neue Partnerin finden will. Die hübsche Anja verdreht dem 26-Jährigen ganz schön den Kopf, sodass ihm ein gefährlicher Satz herausrutscht.

„First Dates“: Vorsicht, wenn es um die Figur einer Frau geht

Puh, das war gefährlich. Einige Frauen hätten hierbei wohl keinen Spaß verstanden, doch zum Glück nimmt Anja es mit Humor, als Adrian einen unglücklichen Kommentar zu ihrer Figur macht.

Bei „First Dates“ lernen sich die beiden zum ersten Mal kennen und sind direkt von einander begeistert. Doch als es zum Thema Essen und Kochen kommt, wäre der Schuss beinah nach hinten losgegangen. Dabei wollte Adrian seiner Date-Partnerin doch eigentlich nur ein nettes Kompliment machen.

Diesen Kommentar hätte sich Adrian lieber verkneifen sollen. Foto: Screenshot TVNOW

--------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einem Restaurant lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

--------------------------

„First Dates“: Anja ist schockiert – ihr Date reagiert sofort

Als Adrian stolz davon erzählt, dass er auch gerne mal backt, entgegnet Anja: „Echt, kannst du das? Ich habe nicht mal so eine Küchenmaschine. Aber wie du siehst, ich bin nicht verhungert.“ Dann macht der 26-Jährige einen bösen Fehler.

„Ganz im Gegenteil“, platzt es aus ihm. Anjas entsetztes Gesicht spricht Bände. Hat er sie gerade fett genannt?! „Nein! Also das war jetzt nicht böse gemeint. Das war ein Kompliment. Ganz im Gegenteil, du siehst gut aus“, rudert Adrian schnell zurück.

Anja geht auf Abstand. War das gerade wirklich Adrians Ernst? Foto: Screenshot TVNOW

„Das ist kein Ding. Ich nehme das mit Humor. Das hat er auch nicht so gemeint, ich habe es ihm eher in den Mund gelegt“, gibt Anja anschließend im Einzelinterview zu.

--------------------------

Mehr zu „First Dates“:

„First Dates“: Kandidatin übel abserviert – der Grund macht Roland Trettl sprachlos

„First Dates“: Roland Trettl schießt gegen Kandidatin – „Hat mich schon verletzt“

„First Dates“: Steffi aus NRW fällt bei dieser Aussage aus allen Wolken „Krass!“

--------------------------

Großes Aufatmen: Anja möchte ein zweites Date mit Adrian

Doch Adrian scheint das schlechte Gewissen zu plagen. „Das war natürlich nicht so gemeint, dass sie fett ist“, stellt er im Interview klar. Oje, ob er das noch retten kann?

Am Ende der Folge entscheiden sich die beiden zum Glück für ein weiteres Date. Wie es für die Zwei weitergeht, wird die Zeit zeigen.

Die ganze Folge kannst du in der TVNOW-Mediathek sehen. „First Dates“ läuft montags bis freitags um 18 Uhr bei Vox.

Auch Nico aus Bochum hätte es sich beinah verscherzt. Welcher gefährliche Satz ihm noch vor der Bar rausgerutscht ist, erfährst du hier >>>