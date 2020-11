„First Dates“ (Vox): DAS war Kandidatin Alina zu viel – „Eine Umarmung hätte mir gereicht“

Der erste Eindruck ist bei „First Dates“ entscheidend. Ein Blick, ein Wort, ein Outfit oder eine harmlose Begrüßung kann bereits dafür sorgen, ob sich die Paare anziehend oder eher abstoßend finden.

„First Dates“-Kandidatin Alina merkt bereits in den ersten Minuten, ob Antonios der Richtige für sie ist oder nicht. Eine Aktion des Griechen wurde ihr bereits an der Bar zu viel.

„First Dates“: Nachbarn melden Kandidaten bei Datingshow an

Bei „First Dates“ wollte Alina aus Lachendorf ihren Mr. Right finden. Die 19-Jährige stellte schon vorab klar, dass sie nichts mit einem Macho oder Chaoten anfangen könnte.

Der 23-jährige Antonios ist seit sechs Jahren in Deutschland und leider noch immer Single. Um das zu ändern, haben ihn seine Nachbarn bei der Vox-Datingshow angemeldet. Bei seinem ersten Blind-Date möchte er natürlich alles richtig machen.

-------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einem Restaurant lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

-------------------------

„First Dates“: Kandidatin ist überrumpelt – wegen dieser Aktion

Doch schon Antonios' Begrüßung scheint Alina zu übertrieben zu sein. Während die Pflegehelferin eines Altenheims erwartet hatte, ihr Gegenüber kurz zu umarmen, entschied sich der 23-Jährige für den klassischen Wangenkuss. „Das machen wir in Griechenland immer“, erklärte er anschließend.

„Von der Begrüßung war ich schon überrumpelt. Eine Umarmung hätte mir wahrscheinlich gereicht“, gab die Niedersächsin später zu.

-------------------------

Mehr zu „First Dates“:

„First Dates“ (Vox): Bei diesem Paar funkt es sofort – doch vorher kommt es zur Diskussion mit Roland Trettl

„First Dates“ (Vox): Zwischen Nadja und Marvin ist es ungewöhnlich still – dann greift Roland Trettls Team ein

„First Dates“ (Vox): Studentin sucht Freund – dann bemerkt Roland Trettl ein Detail, das alles zerstören könnte

-------------------------

An der Bar entdeckten die Zwei aber sofort eine gemeinsame Leidenschaft. Alina und Antonios lieben schnelle Autos und den Motorsport. Doch leider reicht das Hobby der beiden nicht aus, um ihnen ein zweites Date zu bescheren.

Auch das Hobby von Kandidat Maik sorgte in der Kuppelshow für eine Überraschung. Mehr dazu hier >>>

Die ganze Folge von „First Dates“ kannst du in der TVNOW-Mediathek sehen. Die Sendung läuft immer montags bis freitags um 18 Uhr bei Vox.