„First Dates“: Kandidatin Lisa bekommt spezielles Geschenk – ihr Blick spricht Bände

„Ich bin ein ziemlich ehrlicher Mensch. Sehr offen und direkt“, das hatte Lisa, die Filialleiterin eines Backshops zu Beginn der aktuellen „First Dates“-Folge angekündigt. Der Rest der Folge sollte zeigen, die 29-Jährige hat nicht gelogen.

Dabei hatte es ihr „First Dates“-Date, der ebenfalls 29 Jahre alte Victor aus Hamm nur nett gemeint, als er der Backshop-Leiterin ein ganz spezielles Geschenk mitgebracht hatte.

„First Dates“: Geschenk geht nach hinten los

In dem Anlagenmechaniker schlummert nämlich ein Künstler, drum hatte er sich Herz und Pinsel gefasst und der 29-Jährigen ein Bild gemalt. In verschiedenen Rot-Tönen war es gehalten, mit einer Art Folge in der Mitte. Leider entsprach es so gar nicht dem Geschmack von Lisa. Also so wirklich gar nicht.

Das ist die Vox-Sendung „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird sie bei Vox ausgestrahlt

Starkoch Roland Trettl moderiert die Show

Die Kandidaten lernen sich In einem Restaurant bei einem Blind-Date kennen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

Die Anmeldung erfolgt online

„Ich werde das Bild nicht aufhängen“, machte Lisa im Interview direkt klar. Und weiter: „Das passt auch vom Stil her gar nicht in meine Wohnung, weil meine Wohnung sehr klassisch eingerichtet ist. Ja, mal schauen, was ich mit dem Bild machen tu. Wegschmeißen werde ich es nicht. Aber vielleicht irgendwo rein.“ Aus den Augen aus dem Sinn also. Ob das auch für ihr Date mit Victor gilt?

Auch Schampus kann nicht mehr helfen

Zwischen Victor und Lisa sprühen nicht unbedingt die Funken. Foto: Screenshot VOX

Nun ja, das wurde zumindest immer feuchtfröhlicher. Ein Schampus folgte auf den Nächsten. Oder wie Lisa es so treffend ausdrückt: „Ach egal, man gönnt sich sonst nix. Scheiß egal.“

Gefunkt hat es jedoch trotz Alkohol-Unterstützung zwischen den beiden nicht. Beide wollen kein zweites Date. Sie hatten zwar Spaß, aber Liebe wird zwischen den beiden nicht mehr entstehen.

Wo es schon eher klappen könnte, ist bei Nussin und ihrem Date Manuel. Doch dann kommt der Bochumer auf DIESE abgedrehte Idee.