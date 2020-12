„First Dates“ (Vox): Giuseppe (40) offenbart Fetisch – „Das könnte jede Frau machen“

Es ist nicht das erste Mal, dass das Thema Sex bei „First Dates“ Aufsehen erregt. Dennoch ist es immer wieder überraschend, wie offen manche Kandidaten beim ersten Treffen über Intimes sprechen.

Was Katrin wohl davon hält, wenn ihr Gegenüber schon beim „First Date“ über seinen Fetisch auspackt?

„First Dates“: Bei diesem Stichwort wird Giuseppe hellhörig

Zwischen Guiseppe und Katrin stimmt die Chemie sofort. Der 40-Jährige fühlt sich offenbar so wohl, dass er bereits beim „First Date“ mit der Tür ins Haus fällt.

Dabei beginnt das Gespräch am Tisch so unschuldig. Katrin will eigentlich gerade von ihrer aufregenden Afrika-Reise erzählen, als ihr Guiseppe plötzlich ins Wort fällt: „Du trägst eine Brille?“ Als die 33-Jährige erklärt, dass sie lieber auf Kontaktlinsen setzt, bleibt ihr Gegenüber hartnäckig.

-------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei VOX ausgestrahlt

In einem Restaurant lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

-------------------------

„First Dates“: Kandidat gesteht Brillen-Fetisch

„Ich habe nämlich eine Macke“, beginnt Giuseppe. Seine Vorliebe werde von anderen Menschen sogar als „krank“ bezeichnet. Da kann Katrin nur lachen. Sie ahnt noch nicht, was der 40-Jährige ihr gleich offenbaren wird.

„Eine Frau mit Brille. Da kann ich mich gar nicht konzentrieren. Ich drehe dann durch“, gesteht der Mainzer.

Giuseppe geht beim ersten Date direkt ans Eingemachte. Foto: Screenshot TVNOW

Und es geht noch weiter: „Ein Dutt, so ein typischer Bibliothekarinnen-Dutt, die Brille runtergezogen“, fügt er hinzu. Katrin ahnt schon, wo die Reise hingeht. Im Einzelinterview erklärt Giuseppe anschließend noch: „Es haut mich immer wieder um. Das könnte jede Frau machen. Egal, ob es mein Typ Frau ist oder nicht.“

-------------------------

Mehr zu „First Dates“:

„First Dates“: Bochumer trifft auf sein Date – dann rutscht ihm DIESER Satz raus

„First Dates“: Frau aus NRW trifft Unbekannten – nach der Aktion ist sogar Roland Trettl sprachlos

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„First Dates“: Roland Trettl schämt sich vor Kandidatin – „Ich traue mich jetzt echt nicht mehr mit dir zu sprechen“

-------------------------

So reagiert Katrin auf Giuseppes Fetisch

„Dass er gleich beim ersten Date einen Fetisch raushaut, fand ich echt witzig“, so die Eventmanagerin. Ganz so begeistert muss Katrin dann aber doch nicht von dieser intimen Offenbarung gewesen sein.

Giuseppes Date Katrin kann über diese Äußerungen nur lachen. Foto: Screenshot TVNOW

Denn am Ende entscheidet sich die 33-Jährige gegen ein zweites Date mit Giuseppe. Schade, der Single muss sich also eine andere Brillenträgerin suchen.

Die ganze Folge von „First Dates“ kannst du in der TVNOW-Mediathek sehen. Die Sendung läuft immer montags bis freitags um 18 Uhr bei Vox.