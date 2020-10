„First Dates“ (Vox): Kandidatin aus NRW ist perplex, als plötzlich ER vor ihr steht

DAS hat es bei „First Dates“ (Vox) wirklich noch NIE gegeben!

Die Zutaten für ein gutes Date sind eigentlich recht einfach: Ein schickes Restaurant, gutes Essen, nette Gastgeber, vielleicht etwas Wein und Kerzenschein. Das hat auch die Vox-Kuppelshow „First Dates“ erkannt und sucht für Langzeit-Singles den passenden Partner oder die passende Partnerin. Nicht selten sogar mit Erfolg.

„First Dates“ (Vox): Überraschung im TV

Doch manchmal kommt es auch zu großen Überraschungen bei „First Dates“. Davon kann seit Freitag, 9. Oktober, auch Sarah aus Moers ein Liedchen singen. Die 27-Jährige hätte wohl nicht damit gerechnet, die ihr das Team von Vox in der Show noch einmal eine Chance einräumen würde. Doch der Sender ist für Sarah offenbar über seinen Schatten gesprungen und hat für ein Novum in der Show gesorgt. Für die Zuschauer war es in jedem Fall ein kurioses Wiedersehen.

Aufmerksame „First Dates“-Zuschauer werden Sarah vielleicht sogar wiedererkennen. Denn die Frau aus Moers ist nicht zum ersten Mal in der Sendung. Sie hatte bereits ein Date mit Stefan und das lief auch ziemlich gut. Am Ende der Folge haben sich die Zwei für ein weiteres Treffen entschieden. Alles schien perfekt.

Doch leider habe es für mehr als Freundschaft nicht ausgereicht, wie Sarah nun verrät. Umso schöner, dass ein Zuschauer der Sendung das Date von Sarah und Stefan gesehen und sich sofort in die Erzieherin verknallt hat. Denn nun bekommt die Kandidatin eine zweite Chance. Das gab es so noch nie in der Vox-Show!

In ihrer ersten „First Dates“-Folge hatte Sarah ein Date mit Stefan. Foto: Screenshot TVNOW

„First Dates“ (Vox): Kandidatin fies hereingelegt

„Ich bin jetzt nochmal hier, weil sich ein Mann meine Sendung angesehen hatte, und gesagt hat: 'Ach die Sarah ist cool! Die möchte ich gern kennenlernen'“, erklärt die 27-Jährige ihr erneutes Auftreten in der Vox-Show. Ein richtiges Blind-Date ist es also nicht mehr, da Sarahs Date-Partner bereits weiß, wen er treffen wird.

Trotzdem freut sich die Frau aus Moers sehr über ihre zweite Chance: „Ich war einfach auch ein bisschen perplex und meinte: 'Meint er echt mich?'“ Sarah kann es noch gar nicht fassen und soll zunächst an der Bar auf ihr Date warten. Roland Trettl behauptet, ihr Gegenüber heiße Thomas und er werde gleich hier sein.

Seiner Kollegin verrät der Gastronom jedoch, dass er die Teilnehmerin reingelegt hat. Denn es gibt gar keinen Thomas, den Sarah treffen wird. Stattdessen läuft Ralph ins Restaurant und der ist ebenfalls kein Unbekannter.

Sarah und Ralph können sich endlich treffen. Foto: Screenshot TVNOW

„First Dates“ (Vox): Auch ER bekommt eine zweite Chance

Auch Ralph ist nicht zum ersten Mal bei „First Dates“. Er hatte ein Date mit Verena, doch nach der Show trennten sich die Wege der beiden wieder. Dafür hat ihn nach der Sendung „eine Unbekannte angeschrieben“ mit der er nun seit mehreren Wochen im Kontakt steht. Hinter der Brieffreundschaft versteckt sich niemand Geringeres als Kandidatin Sarah.

Als Ralph zur Tür hereinkommt, fängt Sarah an zu lachen. „Ich war echt überrascht“, gesteht die Erzieherin im Interview. Und auch Ralph kann es kaum glauben: „Mir fehlen die Worte.“. Eine echte Date-Sensation, die sich Roland Trettl und sein Team da ausgedacht haben.

„First Dates“: Nicht immer läuft alles reibungslos

Zum Glück haben sich die beiden noch einmal in die Datingshow gewagt, denn dieses Mal scheint es deutlich besser zu laufen. Am Ende der Folge heißt es sogar, dass Sarah den Österreicher bereits ihren Eltern vorgestellt hat.

