„First Dates“ (VOX): 25-Jährige trifft erstmals ihr Date – ihre Reaktion ist eindeutig „Oh Gott!“

First Dates: Sebastian ist sehr schüchtern. Das schreckt Elena zunächst ab.

Sie suchen beide die große Liebe, gehen dafür extra ins TV. Feinwerkmechaniker Sebastian (29) aus Linz am Rhein sucht bei „First Dates“ eine Partnerin fürs Leben, will dafür alles geben. Einziger Knackpunkt: Sebastian ist sehr schüchtern.

Doch genau deshalb reagiert seine Datepartnerin Elena (25) beim „First Dates“-Date zunächst sehr speziell. Ob das gut gehen kann?

„First Dates“ (VOX): Elena trifft erstmals auf Sebastian – eindeutige Reaktion

„Ich bin ein lieber Kerl, ich habe gegen niemanden was und ich versuche auch immer, höflich und nett zu allen zu sein. Wenn ich in einer Beziehung bin, überträgt sich das da genauso“, erklärt der 29-Jährige gleich zu Beginn der VOX-Sendung. Und nett wirkt er allemal. Seine optimale Freundin müsste intelligent sein, aber bereit, mal Blödsinn mit ihm zu machen.

-------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird sie bei Vox ausgestrahlt

Starkoch Roland Trettl moderiert die Show

Die Kandidaten lernen sich in einem Restaurant bei einem Blind-Date kennen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

-------------------------

Dann geht es auch schon los. Die Veranstaltungskauffrau aus Bonn erblickt ihr Date – und bemerkt seine Sache sofort. „Mir ist direkt seine Nervosität aufgefallen. Ich fand ihn von seiner Körperhaltung etwas angespannt. Dann dachte ich: ‚Oh Gott! Hoffentlich kommt das dann ins Rollen.“ Sebastian hat beim ersten Anblick dagegen nur positive Worte übrig: „Als ich sie gesehen habe, war ich sehr erleichtert, weil sie mir von Anfang an sympathisch rüberkam.“

Schüchternheit hin oder her, die „First Dates“-Kandidatin ist schließlich aber doch ganz angetan von Sebastian. Immerhin trägt er eine Brille – eine ihrer Vorlieben bei Männern. Und ist ein Gentleman noch dazu. „Das wurde mir so beigebracht.“

First Dates: Ob sich Sebastian und Elena noch mal wiedersehen? Foto: TVNow

-------------------------

Mehr zu „First Dates“:

„First Dates“: Frau stellt ihrem Date eine wichtige Frage – dann folgt der Schock

„First Dates“ (VOX): Kandidatin hört den Namen ihres Dates – dann schrillen alle Alarmglocken

„First Dates“ (Vox): DAS war Kandidatin Alina zu viel – „Eine Umarmung hätte mir gereicht“

-------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„First Dates“: Kandidatin ändert ihre Meinung

Schließlich muss sich Elena auch eingestehen, dass die Schüchternheit kein sofortiges Ausschlusskriterium ist. „Auch wenn er jetzt nervös war, war er doch jemand, der ne coole Ausstrahlung hat“, sagt die Bonnerin.

Ob das auch der ausschlaggebende Punkt war, dass sie den „First Dates“-Teilnehmer wiedersehen will? Denn genau das wünscht sie sich am Ende. Die Frage ist nur, ob Sebastian das genauso sieht.

Volltreffer! Auch er hat weiterhin Interesse an seinem Date, hat zuletzt sogar etwas von seiner Schüchternheit verloren. Dann kann er bei Date Nummer zwei ja so richtig auftauen.

Und auch diese beiden Kandidaten werhoffen sich bei „First Dates“ die große Liebe. Doch als ER seinem Date eine einfache Frage stellt, ist er bei der Antwort völlig perplex. Hier die ganze Date-Geschichte >>> (jhe)