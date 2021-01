„First Dates“ (VOX): Philipp sieht sein Date zum ersten Mal – und ist fassungslos! „Wirklich?!“

In der Kuppelshow „First Dates“ (VOX) hoffen viele Teilnehmer auf die große Liebe. Auch für Philipp aus Berlin steht fest: Er will endlich wieder jemanden an seiner Seite. Seit fünf Monaten ist der 40-Jährige nun Single, seine letzte Freundin hatte mit ihm Schluss gemacht.

Jetzt ist er definitiv wieder bereit für eine Partnerschaft. Und das könnte schneller gehen als vielleicht erhofft. Denn als der „First Dates“-Kandidat in der Mittwochsfolge sein Date Charlott erblickt, fällt er fast aus allen Wolken.

„First Dates“ (VOX): Kandidat Philipp macht große Augen beim Anblick seines Dates

Als die 31-Jährige zur Tür reinkommt, sieht man sie lächelnd, aufgeregt und offenbar voller Vorfreude, auf das, was der Tag bei „First Dates“ zu bieten hat. „Ich dachte, wow, die habt ihr für mich ausgesucht, wirklich?! Ich war begeistert, als ich sie gesehen habe“, schwärmt Philipp von seiner Date-Partnerin, als er sie zum ersten Mal sieht.

Die bekommt auch glatt ein kleines Geschenk von ihm, eine Pflanze. Der Altersunterschied von neun Jahren scheint den beiden nichts auszumachen, im Gegenteil, Philipp fühlt sich nicht viel älter. „Ich habe mich gut gehalten“, muss er selbst feststellen.

Gemeinsamkeiten wie Fahrradfahren haben die Zwei auch. Eigentlich eine gute Voraussetzung für ein gemeinsames zweites Date, oder?

„Ich bin wirklich sehr begeistert, dass sie dich mir zugewandt haben. Großartig“, so Philipp. Die Frage ist aber: Wie begeistert ist Buchhalterin Charlott von ihrem Date?

First Dates: Philipp und Charlott verstehen sich eigentlich gut. Foto: TVNow

Bislang gibt es zumindest keine Anzeichen, dass sie Philipp nicht wiedersehen will. Der nämlich möchte auf alle Fälle ein weiteres Treffen mit Charlott. Und auch die Dresdnerin ist angetan von der Idee. „Ich möchte auch ein zweites Date.“

„First Dates“: Kandidatin Charlott ändert plötzlich Meinung

Am Ende reicht es dann aber wohl doch nicht. Nachdem Philipp die „First Date“-Kandidatin noch zum Zug gebracht hat, lässt sie sich doch nicht mehr auf Date Nummer 2 ein. Offenbar ist der Funke doch nicht übergesprungen.

Schade für Philipp - aber vielleicht klappt es ja dann beim nächsten Mal... (jhe)