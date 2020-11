„First Dates“: Blondine stellt Date wichtige Frage – dann der Schock „Bin fast deine Mutter!“

Liebesglück im TV? Bei „First Dates“ ist das das Ziel. In der Vox-Kuppelshow lernen sich Singles kennen, verbringen ein romantisches Dinner miteinander und haben die Chance, sich im Anschluss weiterhin zu sehen.

Auch Leana und Patrick wollen in der Liebe nichts dem Zufall überlassen – und wagen bei „First Dates“ den Sprung ins TV. Doch ohne Schockmomente läuft es bei der Sauerländerin und dem Düsseldorfer nicht ab.

„First Dates“: Blondine Leana weiß genau, was sie will

Leana weiß genau, was sie will. Einen Mann, der gut tanzen kann. „Mein Traummann kann Salsa tanzen, kann Cha-Cha-Cha tanzen, kann Merengue tanzen. Also meine Erwartungen sind sehr sehr hoch“, so die Filialleiterin aus Kierspe. Verliebt war die „First Dates“-Kandidatin noch nicht so oft. Aber wenn, „dann bin ich verträumt. Dann fange ich auf einmal an, an Heirat zu denken, an Kinder.“

-------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird sie bei Vox ausgestrahlt

Starkoch Roland Trettl moderiert die Show

Die Kandidaten lernen sich in einem Restaurant bei einem Blind-Date kennen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

-------------------------

Zunächst aber werden erst einmal einfache Fragen geklärt zwischen den beiden.

Wollen sich Patrick und Leana wiedersehen? Foto: TVNow

Leana: „Wie alt bist du?“

Patrick: „31.“

Leana: „Oh ich bin fast deine Mutter! Ich bin 35.“

Patrick: „Dafür… Chapeau!“

Leana: „Danke, danke, danke.“

„First Dates“: Kandidatin hat Schock, als Patrick DAS verrät

So weit, so gut der erste kleine Alterschock für Leana. Was Patrick dann aber sagt, haut sie geradezu um. Der Düsseldorfer ist halb Südafrikaner, halb Niederländer.

Patrick: „Ich bin alle 2 Jahre in Südafrika, weil ich da auch mehrere Geschwister habe. 14.“

Leana: „Nein! 14! Aber bestimmt nicht von einer Mutter.“

Patrick: „Nein, es waren drei Mütter.“

Beide „First Dates“-Kandidaten wollen Kinder und heiraten – schon mal eine gute Basis für mehr. Und auch der Fußballverein stimmt schon mal. Bei beiden schlägt das Herz für Borussia Dortmund.

Aber schlägt Leanas Herz auch für Patrick?

-------------------------

-------------------------

Der kann sich freuen, denn die Blondine will den „First Dates“-Teilnehmer gerne wiedersehen. Und auch BVB-Fan Patrick ist interessiert an mehr. Klingt doch nach einem potenziellen zweiten Stadion-Date in Dortmund... (jhe)

Die ganze Folge von „First Dates“ kannst du aktuell bei TVNow sehen.