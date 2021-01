„First Dates“: Bloggerin findet ihr Date toll – als sie sein Alter erfährt, trifft sie eine krasse Entscheidung

First Dates: Jacky und Linus lernen sich in der VOX-Sendung kennen.

Für Jacky aus Köln ist es an der Zeit, mal was Neues in Sachen Dates auszuprobieren. Die 24-Jährige kann sich eigentlich nicht beschweren, wenn es ums Kennenlernen von Männern geht. Die VOX-Sendung „First Dates“ ist aber eine neue Herausforderung, die sie gerne annimmt.

Neben ihrer Tätigkeit als Praktikantin in einer Werbeagentur ist die „First Dates“-Kandidatin auch leidenschaftliche Bloggerin und Instagramerin. Bei der Suche nach einem Partner ist ihr eines ganz wichtig: „Mein Partner braucht Humor und Spaß an verrückten Dingen.“

Nur ein Detail vergisst Jacky zu erwähnen, das ihr selbst zum Verhängnis wird.

Bei First Dates wird nach der großen Liebe gesucht. Foto: picture alliance / Stefan Gregorowius/MG RTL D/dpa | Stefan Gregorowius

„First Dates“: Bloggerin Jacky steht auf ihr Date – eine Sache verändert alles

Ihr Date-Partner ist Linus aus Bocholt in NRW. Der 21-Jährige ist Event-Koordinator und seit zweieinhalb Jahren Single. „Ich hoffe, dass ich hier heute eine nette, attraktive Frau kennenlerne“, so der „First Dates“-Teilnehmer. So weit, so gut.

---------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einet Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

Gedreht wird in Köln

-----------------------------

Attraktiv findet Linus sein Date schon mal. Die beiden verstehen sich auf Anhieb. Auch Jacky ist begeistert, als sie ihr Gegenüber sieht. „Als er reinkam, habe ich schnell realisiert: ‘Oh, der könnte was für mich sein, der ist vielleicht mein Mann.‘“

First Dates: Linus und Jacky. Foto: Tvnow

Doch dann stellt sie die Frage nach dem Alter. Als sie hört, dass er erst 21 ist, also drei Jahre jünger als sie, muss sie schlucken.

-----------------------------

Mehr zu „First Dates“:

„First Dates“: Mike (25) erwähnt seine Eltern – plötzlich wird Roland Trettl hellhörig „Vielleicht hatte ich schon mal was mit deiner Mutter“

„First Dates“ (Vox): Mann bringt Kandidatin Geschenk mit – „Nicht dein Ernst!“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„First Dates“: Als Roland Trettl DAS hört, kann er nicht an sich halten – „Weiß deine Mama, dass du hier bist?“

-----------------------------

„First Dates“-Kandidatin: Jüngere Männer gehen gar nicht

Jüngere Männer sind für Jacky nämlich eigentlich ein kleiner Minuspunkt. Sie sucht jemanden, der genau wie sie im Leben steht und weiß, was er will. Diese Tatsache ist es auch, die die VOX-Kandidatin schließlich zu einer Entscheidung kommen lässt, die Linus nicht gefallen dürfte. Die „First Dates“-Teilnehmerin will – im Gegensatz zu Linus – kein zweites Date.

+++ „Goodbye Deutschland“: Malle-Auswanderer ruft seine Frau an – als er DAS verkündet, trifft sie der Schlag +++

Jacky: „Wir sind an verschiedenen Punkten im Leben. Ich wünsche mir einen Partner, der schon etwas weiter ist beruflich und in seinem Leben. Zurück nach Bocholt würde es mich jetzt auch nicht ziehen. Vielleicht wenn ich drei Jahre jünger wäre oder du drei Jahre älter, würde es vielleicht hinhauen.“ Gegen dieses Argument ist Linus am Ende machtlos.

Die ganze Folge von „First Dates“ kannst du am Mittwoch ab 18 Uhr bei VOX sehen oder bei TVnow. (jhe)