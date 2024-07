„First Dates“-Kandidatin will unterbrechen: „Cut bitte“

Die große Liebe zu finden, ist oft gar nicht so leicht. Die Auswahl ist durch Dating-Apps wie Tinder oder Bumble riesig. Da fällt es vielen schwer, sich auf eine Person langfristig einzulassen. Und dann gibt es ja noch Sendungen wie „First Dates“ auf Vox.

In seinem „First Dates“-Restaurant bietet Starkoch Roland Trettl interessierten Damen und Herren die Möglichkeit, ihre große Liebe bei einem entspannten Essen kennenzulernen. Eine Chance, die auch Mary wahrnehmen wollte.

Die „First Dates“-Kandidatin bezeichnet sich als sehr lustigen, aber auch temperamentvollen Typ, allerdings hat sie auch Druck von Zuhause bekommen. „Meine Mutter sagt immer zu mir: Mensch, Mädle, jetzt bist du 42. Jetzt wird’s mal Zeit, dass du mal erwachsen wirst und mit dem Scheiß aufhörst“, so die Frau, die eigentlich Maria heißt.

Doch würde das bei „First Dates“ klappen? Zumindest alterstechnisch passte ihr Date Heiko schon mal ganz gut. Der Produktmanager in der Automobilindustrie ist nämlich mit seinen 46 Lenzen gar nicht so weit weg von Mary. Doch würde es auch inhaltlich stimmen?

Auf den ersten Blick, schien es jedenfalls sehr gut zu passen. Das sah wohl auch Roland Trettl so: „Das ist so schön, mir kommen gleich die Tränen. (…) Das passt perfekt.“ Die beiden lachten, strahlten, und fanden auch direkt einige Gesprächsthemen. Und auch in der Fotobox kamen sich die beiden näher.

„Okay, cut bitte“

Doch würde es für ein zweites Date reichen? Beim abschließenden Abfragen, der Zukunft jedenfalls wirkten die beiden locker und gelöst. „Weißt du eigentlich, dass ich heute das erste Mal eine Frau hatte zum Gespräch, die mehr gesprochen hat als ich?“, fragte er. Ein Satz, der Mary wohl dezent verdutzte. Scherzhaft bat sie um einen Abbruch, rief: „Okay, cut bitte.“

Den Cut jedoch gab es nicht, die beiden wollten sich unbedingt nochmal treffen. Und wurden kurz nach der Ausstrahlung sogar ein Paar.