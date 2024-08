„First Dates“-Kandidatin verrät: Darum ist eine Klingel in der Sendung so wichtig

„First Dates“ gehört zu den erfolgreichsten Dating-Formaten im deutschen Fernsehen. Bereits seit 2018 läuft die Sendung von und mit Roland Trettl auf Vox. Hier fanden sich schon etliche Dates, einige trafen sogar auf die große Liebe. Auf der Suche nach der großen Liebe war auch Emina aus Essen zu „First Dates“ gekommen.

Die Café-Betreiberin aus der Ruhrgebietsstadt hatte in der Vox-Show einen jungen Mann namens Kevin kennengelernt. Mit dem sollte es zwar nicht zur großen Lovestory reichen, dafür jedoch sprangen eine gute Freundschaft und viele Erfahrungen dabei heraus, die Emina wohl nie wieder vergessen wird. Unter anderem die, dass eine Klingel bei „First Dates“ eine ganz besondere Rolle spielt. Welche das ist? Das verriet uns Emina im Gespräch.

So wurde sie erst einmal von einem Shuttle zu einem großen Altbaugebäude in Köln gebracht, wo die Sendung gedreht wird. Spannend: Die Kandidatinnen und Kandidaten werden in getrennte Zimmer gebracht. „Und dann war es total amüsant, dass wir, falls wir zum Beispiel zur Toilette wollten, immer vorher klingeln mussten, damit uns eine Person abholen und schauen konnte, dass auch der Gang frei ist. Man soll ja sein Date nicht schon vorher sehen“, schildert Emina.

Klingt logisch. Witzig ist es aber schon, dass erwachsene Menschen eine Klingel betätigen müssen, um ihre Notdurft zu verrichten.

Und auch das Date läuft ein wenig anders ab als im TV. So wirkt es in der Sendung stets, als säßen die Date-Partner nur kurz beisammen. In echt dreht Vox aber eine ganze Zeit lang. 90 Minuten dauere ein Date, so Emina. „Weil die natürlich viel wegschneiden, die können ja nicht alles senden, was ein Paar zu sagen hat“, schildert Emina. Auch irgendwie logisch, schließlich wollen die „First Dates“-Zuschauerinnen und -Zuschauer vornehmlich die Highlights sehen.

Na, dann freuen wir uns doch schon mal auf die kommenden Folgen. Die zeigt Vox stets montags bis freitags um 18 Uhr.