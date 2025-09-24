„Das wird jetzt schockierend“: First Dates“-Treffen nimmt ungeahnte Wendung

‚Liebe geht durch den Magen‘, heißt es oft so schön. Doch stimmt das? Nun ja, schwer zu beantworten. Zumindest haben sich Roland Trettl und sein Vox-Format „First Dates“ gedacht, dass etwas Leckeres im Magen zumindest nicht schädlich für den Beginn einer neuen Liebe sein kann. Blöd nur, wenn die Essgewohnheiten der beiden potenziellen Partner ein ganzes Stück auseinandergehen.

Nehmen wir als Beispiel einmal Milena und Leon. Die beiden sind jung, sehen stylish aus, und wollen sich bei „First Dates“ verlieben. Im besten Falle ineinander. Doch so ganz wollen ihre Geschmacksnerven nicht zusammenpassen.

„Ich bin tatsächlich richtig mäkelig bei Essen“, gibt Leon zu. Und weiter: „Das wird jetzt schockierend. Ich bin so mäkelig, ich esse auch zum Beispiel keine Pizza.“

Das musste Milena erst einmal verdauen. Dramatisch schloss sie ihre Augen, bekam nur die Worte „Das ist verrückt“ hervorgebracht. Jetzt aber wollte es der Single genau wissen. „Was isst du noch nicht?“, fragte sie ihr Gegenüber. Und es wurde noch schlimmer. „Burger finde ich nicht gut“, gab Leon zu. Allerdings gebe es eine Ausnahme. Wenn der Burger nur aus Brötchen, Patty, Brötchen bestehe. Also quasi Fleisch auf Brot.

Milenas Antwort: „Ihhhh (…) Wie kannst du das essen?“ Naja, wenn es ihm schmeckt. Die Fans der Sendung jedenfalls sind hin- und hergerissen. „Für mich ein K.-o.-Kriterium bei einem Date“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin. Eine andere ergänzt: „Finde es fürchterlich, wenn jemand unzählige Dinge nicht isst (teilweise nie probiert hat!). Jeder mag irgendwelche Lebensmittel nicht, nur wie soll man (zusammen) kochen, schön Essen gehen, wenn jemand derart mäkelig ist?“

Doch es gibt auch Verständnis: „Ich verstehe das Problem nicht. Er kann doch essen was er möchte. Ich habe auch einen Freund der kein Obst, Gemüse oder Salat isst und sein Burger besteht auch nur aus Brötchen-Patty-Brötchen. Und bei Pizza gibt’s nur Salami für ihn. Und? Wenn wir was essen gehen, bestellt er was er möchte und ich was ich möchte. Und wenn ein bisschen ‚Dekogrünzeug‘ auf seinem Teller ist, wandert das halt zu mir.“

