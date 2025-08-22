„First Dates“-Single hält mit Antwort nicht hinterm Berg – „Mutig“

Beim ersten Date geht es für viele zunächst um die kleinen Dinge: Welche Hobbys hat der andere, welche Musik hört er gern, vielleicht sogar die Lieblingsfarbe. Erst nach und nach wagen sich Singles an die größeren Fragen wie Familie oder Zukunftsvorstellungen heran. Viele warten damit lieber bis zum zweiten oder dritten Treffen, um nicht zu früh zu viel von sich preiszugeben.

Ganz anders sieht es jedoch beim „First Dates“-Tisch von Bianca und Timon aus. Die beiden Singles halten sich nicht zurück.

Bianca hat klare Vorstellungen, was ihre Familienplanung betrifft und teilt diese schon beim ersten Aufeinandertreffen bei der Vox-Show offen mit Timon. „Also ich sag vier Kinder wären top“, erklärt die junge Single-Dame selbstbewusst bei „First Dates.“

Timon ist zunächst überrascht: „Also ist ja nicht mehr so häufig, dass die Leute so viele Kinder haben wollen. Mutig.“ Doch der Single setzt gleich nach: „Aber finde ich stark.“ Doch Bianca bleibt nicht bei Zahlen. Sie malt sich ihr zukünftiges Leben schon ganz konkret aus.

„Ich habe richtig Lust, so ein offenes Haus zu haben. Du hast da deine Kinder und die rennen da irgendwo herum und gehen in die Schule und was auch immer und man ist im Haus und lädt alle Nachbarn ein, feiert irgendwelche Gartenfeste zusammen. Das ist mein großer Traum“, verrät Bianca.

++ auch interessant: „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“: Auch RTL ist im Manitu-Fieber ++

Timon zeigt sich schonmal offen für die Idee: „Schön. Ich find’s jetzt nicht unmöglich, fünf oder vier Kinder zu haben. Das ist cool.“ Das erste Fazit von Bianca fällt im Anschluss positiv aus: „Timon möchte gerne Kinder haben. Ich ja auch. Also unproblematisch.“ Auch Timon scheint zufrieden: „Mal gucken, was draus wird.“

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Ob sich die beiden tatsächlich als Paar mit denselben Zukunftsvorstellungen finden, können Fans in der „First Dates“-Folge vom 28.01. auf RTL+ verfolgen.