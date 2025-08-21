„First Dates“-Single zögert keine Sekunde – „Das ging schnell“

Beim ersten Date möchte man natürlich glänzen – beim Blinddate ist der Druck jedoch noch größer. Schließlich weiß man weder, wie sein Gegenüber aussieht, noch was seine Interessen sind. Genau das ist das Konzept der Vox-Datingshow „First Dates.“ Dort begegneten sich nun Mario und Tammy und besonders für die Single-Lady war der Start eine kleine Überforderung.

Kaum haben die beiden sich zur Begrüßung gefunden, legt Mario schon los und kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus.

„Es ist mir eine Freude, bildhübsch bist du“, schwärmt Single Mario direkt bei seinem Blinddate. „First Dates“-Gastgeber Roland Trettl kommentiert sofort: „Das ging aber schnell.“ Doch Mario fackelt nicht lange und kontert charmant: „Schöne Frauen will man nicht warten lassen.“ Aber damit nicht genug: Der Single hat sogar einen Strauß Blumen im Gepäck.

„Dann erinnerst du dich an einen bildhübschen Abend mit einer bildhübschen Frau“, legt er nach. Für Tammy geht das alles fast ein bisschen zu flott. „Ach Gott, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll“, gesteht sie verlegen. Und auch Roland Trettl wirkt kurz sprachlos: „Ich auch nicht.“

Nach dem ersten Kennenlernen fällt Tammys Fazit trotzdem positiv aus: „Als ich Mario zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht: Sehr sympathisch. Er hat gleich gestrahlt.“ Und auch Mario scheint noch immer überwältigt: „Mir sind fast die Augen rausgekommen. Und ich dachte mir so: Scheiße, hätte ich mir mal heute Morgen vorm Spiegel mehr Zeit gelassen. Gott, was eine schöne Frau.“

Im Netz sorgt das Aufeinandertreffen jedoch für Diskussionen. Der Clip aus der Show wurde auf Instagram hochgeladen und die Reaktionen reichen von Amüsement bis Skepsis. Während einige Nutzer Marios überschwängliche Komplimente als „red flag“ abtun, finden andere ihn schlicht süß. Eine Userin verteidigt ihn: „Krass wie viele sagen zu viel. Ganz ehrlich, der ist aufgeregt und dafür macht er es richtig gut!“

Ob der erste Funken auch in ein gutes Gespräch mündete, können Zuschauer selbst verfolgen. In der RTL+-Mediathek sind die Folgen von „First Dates“ abrufbar, im Free-TV läuft die Sendung montags bis freitags ab 18 Uhr.