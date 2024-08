„First Dates“: Als er seinen Lieblingsverein nennt, denkt sie nur an eines

Fußball verbindet, ob im Stadion, der Kneipe, im Fernsehen oder auf dem Bolzplatz. Kein anderer Sport schafft es, so viele Menschen miteinander zu verbinden. Und so kann König Fußball auch bei einem Date der Türöffner sein. So auch bei Hannah und Kevin, die sich in der Vox-Datingshow „First Dates“ kennenlernen durften.

So hatte Kevin Hannah gefragt, ob sie denn Sport machen würde. Als diese daraufhin verneint hatte, berichtete sie, dass sie zwar schon viel ausprobiert habe, unter anderem Handball und Tanzen, und früher immer Fußball spielen wollte. Leider jedoch habe sich das nie so ergeben.

Da war Kevins Interesse geweckt. Schließlich war er Fan des Bundesliga-Zweitligisten FC Schalke 04. Ein Punkt, bei dem Hannah direkt an ihren Vater dachte, der sei nämlich auch Anhänger der Blau-Weißen. „Mein Papa ist Schalke-Fan, aber ich bin kein Schalke-Fan“, erklärte Hannah. Jackpot, der künftige Herr Schwiegerpapa dürfte also schon mal überzeugt sein. „Also, ich glaube dadurch, dass er Schalke-Fan ist, hat er auf jeden Fall schon mal einen Pluspunkt bei meiner Familie oder bei meinem Papa“, fand auch Hannah.

++ „First Dates“-Kandidatin über Treffen mit Roland Trettl: „Ich war wirklich überrascht“ ++

Und auch bei seiner Date-Partnerin hatte Kevin die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Das könne ja noch werden, fand der Schalker. Und wurde denn was aus der 22-jährigen Studentin aus Frankfurt und dem 29-jährigen Kaufmann für Büromanagement aus Mörlenbach aus Hessen?

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hannah jedenfalls schien ganz angetan von Kevin, fand das Date angenehmer, als sie vorher gedacht hatte. Und auch Kevin würde Hannah (und vielleicht auch ihren Vater) wieder treffen. Leider jedoch schien Hannah dann doch das Interesse verloren zu haben. Sie wollte, als die Frage aufkam, ob sie Kevin nochmal treffen wollen würde, dann doch lieber Abstand von einem zweiten Date nehmen. Sie brauche jemanden, der ein wenig selbstbewusster ist und ihr mehr Contra geben könne.