Mann macht sich bei „First Dates“-Zuschauern unbeliebt: „Peinlich“

Ein erstes Date hat ja so seine unausgesprochenen Regeln: Man wirft sich in Schale, legt Wert auf gepflegtes Auftreten und kommt im Idealfall nicht verkatert an den Tisch. Für Boris gilt Letzteres offenbar nicht. Denn genau so startet er in sein Blinddate bei „First Dates.“ Der Single erscheint direkt mit Katerstimmung und greift prompt zum Konterbier – sehr zum Missfallen der Zuschauer.

„Ich war gestern ein bisschen fort und brauche jetzt so ein Konter“, gesteht er gleich zu Beginn seiner Date-Partnerin Kathi.

Kathi reagiert erstaunlich entspannt und bestellt sich kurzerhand einen Cocktail. Statt irritiert zu sein, findet sie die Ehrlichkeit sogar charmant: „Ich fand es sehr sympathisch, dass er gesagt hat, dass er ein Konterbier braucht.“ Für Kathi kein Grund zur Kritik – im Gegensatz zu den Zuschauern.

Die Instagram-Community zeigt sich nach Ausstrahlung des Clips wenig begeistert. „Geht gar nicht, dass der sich am Tag vorm Date und Fernsehdreh abschießt, peinlich“, heißt es in den Kommentaren. Ein anderer User urteilt sarkastisch: „Voll cool, wenn mein Date-Partner sich vor dem Date die Kante gibt. Scheint ihm ja voll wichtig zu sein.“ Und ein dritter ergänzt trocken: „Kein Wunder, dass ihr Single seid.“

Doch nicht alle sehen das so streng. Einige feiern den ehrlichen Auftritt von Boris: „Wahrscheinlich ist es dem Bier völlig gleichgültig, ob es als Konterbier oder ganz normales Bier bestellt wurde. Habe gerade eure Ehrlichkeit und euren Humor, lieber Boris, liebe Kathi, total abgefeiert.“

Auch der Sender selbst nimmt’s mit Humor. „Prost! Boris startet sein Date direkt mit einem Konterbier. Nach einer langen Partynacht genau sein Style. Kathi nimmt’s mit Humor und die Stimmung ist sofort locker“, heißt es zum Instagram-Clip.

Ob aus dem Konterbier am Ende auch ein Liebesrausch wird, können Fans in der RTL+-Mediathek verfolgen. „First Dates“ läuft montags bis freitags ab 18 Uhr bei Vox.