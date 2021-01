„First Dates“: Macho-Auftritt geht nach hinten los – „Ein Gentleman hätte das anders gemacht.“

„First Dates“-Kandidatin Nina ist jung, hübsch und extrem selbstbewusst. Doch warum findet selbstständige Kosmetikberaterin Nina nur nicht den richtigen Partner? Dieser Frage will auch „First Dates“-Gastgeber Roland Trettl am Freitag nachgehen. Und der Starkoch nimmt kein Blatt vor den Mund.

Doch zunächst zu Nina. Die 32-Jährige ist sehr überzeugt von sich. Das merkt man schon bei der Vorstellung. „Man sollte mich daten, weil ich glaube, dass ich eine fantastische Frau bin“, schwärmt die „First Dates“-Teilnehmerin von sich selbst.

„First Dates“ (Vox): Nina sucht einen ebenbürtigen Mann

Sie sei selbstbewusst, stehe mit beiden Beinen im Leben und wisse, was sie wolle. Zudem, so Nina, sei sie nicht nur „schön von Innen, sondern auch von Außen“.

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einet Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

Zu Schluss wird der weitere Story-Verlauf der Teilnehmer eingeblendet

Der Drehort befindet sich in Köln

Die Anmeldung erfolgt online

Doch soviel Selbstbewusstsein, damit könne nicht jeder Mann umgehen, berichtet Nina beim Tresengespräch mit Roland Trettl. „Manche sind da halt auch ein bisschen eingeschüchtert, wenn man sagt, ich bin selbstständig. Das ist nicht immer so einfach“, so die 32-Jährige.

„First Dates“-Gastgeber Roland Trettl knallhart

Ein No-Go für Roland Trettl. „Ein Typ, der es nicht verträgt, dass du selbstständig bist... so einen eierlosen Typen brauchst du nicht“, antwortet Trettl knallhart. Recht hat er.

Doch ob der 38-jährige Maxim da der Richtige ist? Fraglich. Er glaubt nämlich, dass eine Beziehung wie ein Schiff sei. „Und auf einem Schiff gibt es nur einen Kapitän. Und wenn es zwei Kapitäne gibt, dann funktioniert das nicht. Es gibt einen Kapitän und einen Matrosen. Und ich betrachte mich als Kapitän in einer Beziehung“, provoziert der Paderborner schon vor dem Date mit Nina.

„First Dates“-Gastgeber Roland Trettl. Foto: TVNOW / Boris Breuer

Und so wirklich will die machohafte Art nun wirklich nicht bei Nina ankommen. „Dieses Impulsive ist so eine Sache, wo ich noch gucken muss, ob das so meins ist“, umschreibt die Kosmetikberaterin vorsichtig.

„First Dates“: Dieses Treffen ging nach hinten los

Und auch am Tisch wird es nicht wirklich gelöster. Das geht so weit, dass Maxim nicht einmal die Rechnung übernehmen wollte. „Du bist eine bodenständige Frau, ich muss das nicht kaufen“, so der 38-Jährige zur Erklärung.

„First Dates" (Vox): Bloggerin findet ihr Date toll – als sie sein Alter erfährt, trifft sie eine krasse Entscheidung

„First Dates" (Vox): Philipp sieht sein Date zum ersten Mal – dann trifft ihn der Schlag „Wirklich?!"

„First Dates" (Vox): „Was soll das jetzt?" Polizistin datet Security-Mann – mit dieser Aktion schießt er sich ins Aus

Ninas Kommentar zu der Aktion: „Ein Gentleman hätte das anders gemacht.“ Wenig überraschend also, dass die beiden nicht in absehbarer Zeit vor den Altar treten werden. „Sie sind zu unterschiedlich“ heißt es schlussendlich bei Vox.

Das ist Roland Trettl:

Roland Trettl wurde am 3. Juli 1971 in Bozen (Südtirol) geboren

Er ist Koch, Autor und TV-Moderator

Seine TV-Karriere begann bei „The Taste“

Danach war er in mehreren Folgen von „Kittchen Impossible“ zu sehen

Seit 2018 ist er Gastgeber bei „First Dates - Ein Tisch für zwei“

Huch, das sind aber harsche Worte zu Roland Trettl. Eine „First Dates“-Kandidatin mag den Koch wohl nicht so gerne.