„First Dates“ (Vox): Kandidat kann nicht mehr an sich halten, als er sein Date sieht! „Gänsehaut bis zum Arsch“

Was für Szenen bei „First Dates“ (Vox)!

In der Show suchen bekanntlich Männer und Frauen nach der großen Liebe, können mit ihrem Date was trinken und essen und entscheiden sich danach, ob es ein zweites Treffen geben soll oder eben nicht. Das Besondere daran: Die „First Dates“-Kandidaten treffen ihre Dates zum ersten Mal überhaupt, können sich so beschnuppern und kennenlernen.

Doch als Security-Chef Jürgen dann sein Date Renate ins Restaurant von Roland Trettl hereinkommen sieht, kann er nicht mehr an sich halten – undzeigt eine völlig unorthodoxe Reaktion!

„First Dates“ (Vox): Single-Mann Jürgen völlig schockiert, als er sein Date sieht

Der 60-jährige Jürgen hat sich für sein Blind Date bei „First Dates“ extra in Schale geschmissen, legt viel Wert auf den ersten Eindruck.

„First Dates“-Kandidat Jürgen fällt aus allen Wolken, als er sein Date zum ersten Mal sieht. Foto: Vox / TV Now

Umso verblüffter reagiert er, als er von der Bar aus Renate auf ihn zukommen sieht. „Meine Fresse, was habt ihr gemacht?“, platzt es aus dem Stuttgarter gegenüber Barkeeper Rocco heraus.

Er stammelt, dass er grad „Gänsehaut bis zum Arsch“ habe – und kann seinen Blick nicht mehr von seinem Date abwenden.

„Ich dachte die ganze Zeit nur: 'Hör auf, mit dem Roland zu reden und komm endlich her'“, gibt der Security-Chef vor den Vox-Kameras zu. Doch was ist so besonders an Renate?

„First Dates“ (Vox): SO reagiert Renate auf ihr Date

Die 57-Jährige aus Augsburg ist einfach für Jürgen ein absoluter Volltreffer, genau sein Typ. „Als sie den Raum betrat, hat sie ihn komplett ausgefüllt“, beschreibt Jürgen. Genau das erwarte er von seiner Traumfrau.

„Ich muss hier wirklich um Worte ringen, weil ich immer noch geflasht bin und nicht weiß, was ich sagen soll“, ist Jürgen immer noch fassunglos.

Da haben sich zwei gefunden: Jürgen und Renate am Ende ihres Dates. Foto: Vox / TV Now

Ein Glück, dass der Single seiner Angebeteten ähnlich gut gefällt: „Lässt sich gut anschauen“, lautet deren erstes Fazit.

Und auch das Date entwickelt sich zum Volltreffer. Immer wieder sagen sich beide Singles, wie toll sie sich finden – Jürgen ist von Renates Augen hingerissen, sie fühlt sich „richtig richtig wohl“ mit ihm und habe sogar schon „ein bisschen Schmetterlinge“ im Bauch.

Neben Ausflügen mit Jürgens Boot und Motorrad planen die beiden „First Dates“-Kandidaten auch, nach ihrem Vox-Date noch privat weiter zu ziehen – na, wenn das mal nicht nach der ganz großen Liebe klingt... (kv)

„First Dates“ kannst du montags bis freitags um 18 Uhr auf Vox oder in der Mediathek bei TV Now sehen.