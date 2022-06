„First Dates“: Roland Trettl skeptisch – „Weiß nicht, ob dir das Glück bringt“

Zur Liebe gehört immer auch ein bisschen Glück. Den richtigen Partner unter knapp acht Milliarden Menschen auf der Welt zu finden, ist schließlich keine Selbstverständlichkeit.

Drum ist es wenig verwunderlich, dass manche versuchen, ihrem Glück auf die Sprünge zu helfen – zum Beispiel in der Vox-Kuppelshow „First Dates“.

Hoffnung auf Glück in der Liebe machte sich am Mittwoch auch die 41-jährige Tina. Die Gesundheits- und Krankenpflegerin aus Freiburg wollte gerne bei „First Dates“ den Mann fürs Leben finden. Fraglich jedoch, ob sie sich dafür den richtigen Tag ausgesucht hatte.

„First Dates“: Tina aus Freiburg hat mit widrigen Umständen zu kämpfen

Denn das Team von Starkoch Roland Trettl war krankheitsbedingt arg ausgedünnt. Barkeeper mussten im Service einspringen, eine junge Kollegin wurde plötzlich zur Vorgesetzten. Keine einfachen Voraussetzungen für einen perfekten Abend also. Das wusste auch Roland Trettl.

Das ist die Vox-Kuppelshow „First Dates“:

„First Dates“ ist eine Datingshow, die in Deutschland und Österreich ausgestrahlt wird

Die deutsche Ausgabe wird seit 2019 ausgestrahlt

Moderator ist Starkoch Roland Trettl

„First Dates“ wird in Köln gedreht

Die Anmeldung erfolgt online

Die neuen Folgen kannst bereits vorab bei RTL+ in der Mediathek sehen

„Ich musste die beiden Jungs so ein bisschen trainieren, die sind heute mit im Service. Das erste Mal. Ich weiß nicht, ob dir das wirklich Glück bringt oder ob es uns Glück bringt “, entschuldigte er sich bei Tina.

„First Dates“: Tina deutlich – „Es war ein schönes Date, aber es war am Ende auch gut, dass es vorbei war“

Dann kann man ja nur hoffen, dass zumindest Tinas Date fit ist. Sascha, so der Name des Herrn, schien jedenfalls optisch schon mal gesund. Und auch im Gespräch schlug sich der 49-jährige Servicetechniker gar nicht so übel.

Leider fehlten den beiden am Ende des Abends ein wenig die Gesprächsthemen. „Es war ein schönes Date, aber es war am Ende auch gut, dass es vorbei war“, fasste Tina das Essen dann doch recht treffend zusammen. Dass die beiden sich schlussendlich nicht auf ein zweites Date einigen konnte, kam da wohl eher weniger überraschend.

