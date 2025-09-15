„First Dates“-Single knallhart: „Bitte hör auf zu reden, ich mag nicht mehr“

Das F in „First Dates“ steht nicht immer für den Funken-Sprüher. In der beliebten Kuppel-Show treffen sich Thomas (30) aus Tirol und Michael (35) aus Südtirol. Dabei scheint es schon beim allerersten Blick zu krachen. Allerdings nicht im romantischen Sinne.

Als der Friseur Thomas sein Blind Date an der Bar erblickt, hat er eigentlich schon keine Lust mehr. „Ich war fast so weit, dass ich wieder umgedreht hätte. Weil ich mir unsicher war, ob ich das [Date] jetzt haben will“, gesteht er offen. Autsch, das fängt ja schon mal gut an!

Auch Michael, der als Servicekraft arbeitet, ist nicht begeistert. „Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, hab‘ ich gedacht: ‚Mein Typ ist es nicht.‘ Aber man muss jedem Mensch eine Chance geben“, sagt er diplomatisch. Und tatsächlich! Kaum sitzen die beiden am Tisch, läuft das Gespräch erstaunlich locker. Zwischen den Tirolern scheint es zu funken, zumindest für den Moment. Doch dann kommt die gnadenlose Wahrheit.

Thomas kann nämlich mit einem bestimmten Punkt so gar nicht umgehen: Michaels Redefluss. „Er hat recht viel gesprochen, und ich hab‘ die meiste Zeit zugehört und da hab‘ ich mir wirklich ab und zu gedacht: ‚Bitte hör auf zu reden, ich mag nicht mehr.“ Während Michael denkt, dass Thomas ihn ziemlich toll findet, holt ihn kurz darauf die Realität ein.

Nach dem Essen resümiert Thomas: „Das Date war wunderschön.“ Aber er will Michael trotzdem nicht wiedersehen. Der reagiert ähnlich kühl: „Ich hab‘ herausgefunden, dass du mit ihm gut reden kannst, aber für mehr reicht das bei mir nicht.“

VOX zeigt „First Dates“ von Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Alle Folgen sind zudem in der RTL+ Mediathek abrufbar.