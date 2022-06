„First Dates“: Schmerzhafter Unfall beim Dreh – „Was bist du für ein Vollidiot?“

„Messer, Gabel, Schere, Licht, dürfen kleine Kinder nicht. Ich sag es Dir ganz ehrlich: Das ist zu gefährlich!“ So heißt es schon in einem berühmten Kinderlied. Für „First Dates“-Barkeeper Nic Shanker sollte man dem Song vielleicht auch noch die Espressomaschine hinzufügen.

Klingt komisch? Ist aber so! Zu Beginn der neuen Folge „First Dates“ am Freitag (10. Juni 2022) spielte der 39-Jährige mit dem Milchaufschäumer eben jener Espressomaschine herum und verbrannte sich gehörig die Finger.

„First Dates“: Barkeeper Nic Shanker verbrüht sich die Finger an der Espressomaschine

Wie von der Tarantel gestochen sprang Shanker herum, nachdem er sich an dem brüllend heißen Milchkännchen die Hand verbrüht hatte. Und „First Dates“-Gastgeber Roland Trettl? Der hatte für seinen Barkeeper nur ein Lachen und die Worte „Was bist du für ein Vollidiot“ übrig.

Das ist die Vox-Show „First Dates“:

„First Dates – ein Tisch für zwei“ wurde das erste Mal im Jahr 2018 ausgestrahlt

Die Show läuft in Deutschland bei Vox und in Österreich bei ATV

Handlungsort der deutschen Ausgabe ist eine Lagerhalle in Köln-Ehrenfeld

„First Dates Austria“ wird in einem Restaurant in Wien gedreht

Seit 2020 wird in Deutschland mit „First Dates Hotel“ ein Ableger von „First Dates“ gesendet

Bei „First Dates Hotel“ suchen Urlauber auf einer Hotelanlage nach der großen Liebe

„Ohhh, ist das heiß“, stöhnte Shanker, nachdem er sich wieder beruhigt hatte. Zum Glück hatte sich Shanker aber nicht ernsthaft verletzt, so dass er bereits den ersten Flirtwilligen wieder Cocktails, Wein oder Bierchen mixen und servieren konnte.

