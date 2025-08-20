Peinlicher Moment bei „First Dates“-Paar: Roland Trettl hört „Titten“

Bei „First Dates“ sorgt Moderator Roland Trettl diesmal selbst für den größten Lacher des Abends. Statt romantischer Spannung zwischen den Singles bringt er mit einem kuriosen Missverständnis plötzlich alle zum Schmunzeln.

Alles beginnt eigentlich ganz harmlos: Ein Blick in die Speisekarte, ein lockerer Smalltalk – bis ein Satzanfang völlig falsch verstanden wird. Was Roland Trettl dabei hört, führt zu einem peinlich-lustigen Moment, den niemand so schnell vergessen dürfte.

Erst denken, dann reden – diesen Ratschlag hätte sich wohl auch Vox-Moderator Roland Trettl bei „First Dates“ zu Herzen nehmen sollen. Aber was ist denn überhaupt passiert? In einem Instagram-Reel präsentiert der Vox-Star seinen Gästen Ana und Luca die Speisekarte. Als er den beiden wieder ihre Zweisamkeit gönnen möchte, kommt es zu einem großen Missverständnis!

+++ „First Dates“-Kandidat sorgt für Überraschung – „Sehen wir nicht oft“ +++

Luca beginnt seinen Satz mit „Ich würde tippen…“ Plötzlich unterbricht Vox-Bekanntheit Roland Trettl ihn entsetzt und sagt: „Titten?“ Völlig perplex erwidert der Gast „Nein, nein. Ich würde tippen, was sie isst.“ Mit einem peinlich berührten „Achso“ macht sich der Moderator dann schnell vom Acker.

Vox-Star reagiert mit Humor

Schmunzelnd kehrt er zurück hinter den Tresen, wo auch zwei Mitarbeiterinnen sind. Auch sie wollen natürlich wissen, was passiert ist. Vor lauter Lachen sagt Vox-Star Roland Trettl erstmal nur: „Es ist einfach so rausgeschossen.“ Die Neugierde steigt und die beiden Kellnerinnen wollen nun unbedingt wissen, was der „First Dates“-Moderator denn nun wirklich gesagt hat.

Roland Trettl erklärt: „Er sagt ‚Ich würde tippen‘ und ich verstehe Titten.“ Prompt müssen auch die beiden Mitarbeiterinnen und die Gäste, die dieses Missverständnis mitbekommen haben, anfangen zu lachen. Auch die Zuschauer sind begeistert von Roland Trettls herrlich ehrlichen Art – besonders, wenn diese für einen solchen Lacher sorgt:

„Ganz ehrlich, hab ich auch verstanden im ersten Moment.“

„Habe das richtig oft hintereinander geguckt! Musste so herrlich darüber lachen.“

„Man hört immer das, was man hören will.“

„Hat sich aber auch wirklich sehr danach angehört.“

„Sehr souverän kaschiert!“

Vox zeigt „First Dates“ von Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Sendung im TV verpasst? Kein Problem! Alle Folgen sind zudem in der RTL+ Mediathek abrufbar.