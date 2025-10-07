„First Dates“-Kandidat plump: „Bist du gut zu vögeln?“

Wenn Flirten schiefgeht, kann’s bei „First Dates“ auf Vox richtig unangenehm werden. Genau das passierte jetzt beim Date von Chris (31) aus Köthen und Josi (26) aus Erfurt. Eigentlich fing alles ganz harmlos an. Am Ende blieb jedoch die Erkenntnis, dass Humor eben nicht gleich Humor ist.

Beide sind Tattoo-Fans, beide auf der Suche nach Liebe. Klingt nach einer guten Basis. Schon bei der Begrüßung war die Stimmung locker. Chris scannt sein Date sofort von Kopf bis Fuß: „Lippen sind gemacht?“, will er wissen. Josi nickt. „Find ich gut“, sagt Chris, mustert weiter und meint: „Nägelchen bisschen zu lang, aber tätowiert, auch schick.“

Sein Typ? Hat er klar definiert. „Das war schon nah dran an dem, was ich mir vorgestellt hab. Volle Lippen, sportliche Figur, tätowiert – sehr attraktiv.“ Soweit, so gut. Doch beim Thema Familie und Humor kippt die Stimmung. Josi wünscht sich jemanden, der lachen kann, aber respektvoll bleibt. Chris nutzt die Gelegenheit – leider falsch. „Bist du gut zu vögeln?“, fragt er mitten im Gespräch. Dann schiebt er hinterher: „Oder zu anderen Tieren?“

Josi versucht, die Situation mit einem gezwungenen Lächeln zu überspielen. Später erklärt sie: „Ich bin humorvoll und tolerant, aber das fand ich für ein erstes Date echt too much.“ Chris sieht das anders, übernimmt am Ende charmant die Rechnung und hofft auf ein zweites Treffen. Doch Josi winkt ab. Der Funke sei am Ende nicht übergesprungen. Man kennt’s.

