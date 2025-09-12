„First Dates“-Star Roland Trettl auf dem roten Teppich – er feiert Premiere

Roland Trettl, bekannt aus der Datingshow „First Dates“, präsentierte sich erstmals mit seiner neuen Partnerin Miriam Höller beim „Deutschen Fernsehpreis“. Der TV-Koch und Moderator wagte diesen bedeutenden Schritt und zeigte sich mit der Stuntfrau und Model öffentlich auf dem roten Teppich. Beide wirkten dabei sichtlich verliebt.

Trettl und Höller posierten lächelnd für die Kameras. Er trug einen eleganten schwarzen Anzug, sie eine glitzernde weiße Robe. Ihre Beziehung machten die beiden Anfang des Jahres über Instagram öffentlich. Miriam schrieb: „Leben, du überraschst mich immer wieder“, während Roland ein Bild mit ihr aus einem Flugzeug teilte.

+++ „First Dates“-Single hält mit Antwort nicht hinterm Berg – „Mutig“ +++

Das prominente Paar sorgte in der Vergangenheit bereits für Gesprächsstoff. Auf dem Instagram-Foto trug Miriam einen Ring, was Gerüchte über eine Verlobung auslöste. Roland stellte daraufhin klar: „True! Und es ist kein Verlobungsring an Miriams Finger. Und kein Ehering.“

+++ Jetzt ist es offiziell – „First Dates“ kehrt mit neuen Folgen zurück +++

Für beide war der Weg zu ihrer Beziehung nicht einfach. Trettl trennte sich nach 12 Jahren Ehe von seiner Frau Daniela. Miriam erlebte 2016 eine Tragödie: Ihr Verlobter Hannes Arch starb bei einem Helikopter-Absturz, kurz nachdem sie sich beide Füße beim Stunt gebrochen hatte.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Auch mit schweren Vergangenheiten blicken Roland und Miriam nun positiv in die Zukunft. Wie bei „First Dates“ geht es um neue Chancen und Liebe. Das Paar beweist, dass Neuanfänge möglich sind – egal, was die Vergangenheit bringt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.