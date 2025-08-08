„First Dates“-Star knöpft sich frechen Hater vor

Eigentlich wollte Mariella D’Auria nur ein bisschen Dankbarkeit teilen. Die „First Dates“-Kellnerin postete auf Instagram ein Foto aus dem berühmten Restaurant von Roland Trettl (54). Dazu schrieb die zweifache Mama: „Was angefangen hat als Nebenjob während des Studiums, ist jetzt einfach mein Traumjob. Hätte mir das jemand vor acht Jahren gesagt, hätte ich es nicht geglaubt.“

Netter Rückblick, oder? Nicht für jeden. Ein User rotzte unter den Beitrag: „Wie kann man sein Leben nur so wegschmeißen?“ Die Brünette reagierte, aber wie!

Statt beleidigt zu schmollen, machte sie aus dem Seitenhieb eine Botschaft für alle. In einem neuen Post schrieb sie: „Ich finde, es ist superwichtig zu sagen, dass wenn du etwas tust, was dich glücklich macht, dann ist das niemals weggeschmissen.“ Sie betont außerdem: „Wenn man seinen Weg vielleicht noch nicht so richtig gefunden hat und diesen Satz hört, kann das echt verunsichern “

Weiter: „Lasst euch nicht von derartigen Aussagen beirren“, mahnte sie ihre Follower. Damit nicht genug. Mariella ging noch einen Schritt weiter: „Glaub an dich und an deine Träume.“ Ihre Fans bekamen die Ansage direkt aus dem „First Dates“-Restaurant serviert. Quasi mit Kellnerinnen-Charme und breitem Lächeln.

Herzchen-Emojis und unterstützende Kommentare füllten schnell die Kommentarspalte. „Wenn du Freude an deinem Job hast, dann ist es genau richtig, dass du ihn machst. Egal was andere sagen, liebe Mariella“, so ein Fan unter ihrem Instagram-Beitrag.

Ob der ursprüngliche Kritiker die Botschaft verstanden hat?

VOX zeigt „First Dates“ von Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Alle Folgen sind zudem in der RTL+ Mediathek abrufbar.