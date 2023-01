„First Dates“: Bittere Absage für Schlagerstar Vincent Gross – diese Aussage sitzt

Wer regelmäßig den ZDF-„Fernsehgarten“ guckt, dürfte ihn kennen: Schlagersänger Vincent Gross. Normalerweise tritt der 26-Jährige bei ARD und ZDF auf. Mal mit einem neuen Song auf der Bühne, dann kopfüber am Bungee-Seil. Beim Promi-Spezial von „First Dates“ ist er jetzt bei Vox zu sehen.

Hier hofft er darauf, endlich sein großes Glück zu finden. Denn sein Künstlerdasein hat auch eine Schattenseite – und die heißt Pech in der Liebe. Roland Trettl und sein Team sollen ihm jetzt helfen, seine Herzensdame zu finden. Mit der 27-jährigen BWL-Absolventin Liv aus Österreich kann er sich zumindest von Anfang an gut unterhalten. Als es dann aber um seinen Job geht, erteilt ihm die „First Dates„-Kandidatin eine bittere Absage.

Angereist ist „Fernsehgarten“-Star Vincent Gross mit eigenem Bier und seiner Gitarre. Für den ersten Wortwechsel braucht er Letztere zunächst allerdings nicht. Dass hier eine echte TV-Bekanntheit vor ihr steht, merkt Liv erstmal nicht. Ganz im Gegenteil, während sie versucht, zu erfahren, ob er studiert, weicht Vincent geschickt aus und lenkt das Thema um.

Am Tisch lüftet er dann allerdings das Schlager-Geheimnis. Im anschließenden Interview muss seine Datingpartnerin dann allerdings gestehen: „Ich persönlich höre Schlager eher, wenn ich feiern bin im Club und ein bisschen betrunken bin. Da finde ich es sogar voll toll. Aber so ganz nüchtern, zu Hause, eher nicht.“

So richtig begeistert klingt diese Aussage nicht. Dabei tritt Vincent bei den ganz großen Schlagerstars auf. Als er dann von seinem Album erzählt und verrät, dass er damit auf Platz vier der Albumcharts gelandet ist, zeigt sich Liv dann aber doch begeistert und sagt: „Wahnsinn, ich muss mir das mal anhören.“

Im Laufe des Dates wird allerdings klar: Nicht die fehlende Schlager-Begeisterung könnte ein Problem werden, sondern die verschiedenen Lebensvorstellungen der beiden. Viel unterwegs sind beide gerne, aber während Vincent sich musikalisch weiterentwickeln möchte, plant Liv ihr eigenes Unternehmen und könnte sich vorstellen, in Los Angeles zu leben. „Finde ich jetzt schwierig als deutschsprachiger Schlagersänger“, kommentiert Vincent und dürfte damit richtig liegen.

Die ganze Folge „Promi First Dates“ zeigt Vox am Montagabend (30. Januar) im TV und online in der Mediathek bei RTL+.