„First Dates“: Nach Mallorca-Edition herrscht nun endlich Gewissheit

In der VOX-Sendung „First Dates“ suchen Singles vor laufender Kamera nach der wahren Liebe. In einem eigens für die Sendung eröffneten Restaurant sorgt Moderator Roland Trettl für ein unvergessliches Dating-Erlebnis.

Vor wenigen Wochen ging nun auch die neue Staffel der Mallorca-Edition namens „First Dates Hotel“ auf Sendung. Unter Palmen treffen hier Singles in romantischen Dating-Situationen aufeinander. Nun herrscht was die Lieblingssendung vieler VOX-Zuschauer angeht endlich Gewissheit.

Die Fernsehzuschauer können die neuen Folgen der VOX-Sendung „First Dates“ oftmals kaum abwarten. Das Aufeinandertreffen zweier Singles vor laufender Kamera bringt einen gewissen Nervenkitzel mit sich. Am vergangenen Montag (26. Februar) schalteten mehr Zuschauer die beliebte Dating-Show ein, als jemals zuvor. Wie der Sender VOX berichtet, lag der Marktanteil der 14 bis 69-Jährigen bei stolzen 9,2 %.

Mit dieser Zahl wurde sogar ein Rekord übertroffen, den die Sendung erst Mitte Februar aufgestellt hatte. Insgesamt ließen sich 1,01 Millionen Menschen ab drei Jahren das Dating-Vergnügen am Montag nicht entgehen.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Auch die Zahlen der Mallorca-Edition namens „First Dates Hotel“ können sich sehen lassen. 8,5 % der 14 bis 49-Jährigen Fernsehzuschauer schalteten das Dating-Vergnügen unter der spanischen Sonne ein. Im Dating-Hotel herrscht eine ganz besondere Atmosphäre, die ein romantisches Kennenlernen der Single-Kandidaten ermöglichen soll. In der Vergangenheit hatte bereits eine Vielzahl an Kandidaten ihre ganz große Liebe in der VOX-Show gefunden und teilweise klingelten sogar die Hochzeitsglocken.

Wer die nächsten gelungenen oder missglückten Kuppelversuche von Roland Trettl nicht verpassen möchte, schaltet montags um 20:15 Uhr „First Dates Hotel“ bei VOX ein.