„First Dates“ (Vox): Rentnerin schockiert über Date – „Schöner Name – so für einen Wellensittich“

Man ist nie zu alt für einen Neuanfang. Das dachte sich offenbar auch „First Dates“-Kandidatin Verena. Die 64-Jährige aus Hannover ist auf der Suche nach Mr. Right.

Doch Verena ist keine gewöhnliche Rentnerin. Nein, sie ist sogar eine kleine Draufgängerin. Ob das Team von „First Dates“ den richtigen Mann für sie finden kann?

„First Dates“: Rentnerin liebt Rockmusik, Skaten & Clubs

Verena will's wissen. In der „First Dates“-Folge von Mittwoch stellt sie sofort klar, was ihr zukünftiger Partner zu erwarten hat. „Ich liebe Rock-Konzerte, ich skate, ich gehe gerne tanzen – aber jetzt nicht so Standard, lieber in Clubs“, lauten die ersten Sätze der Hannoveranerin. Außerdem trägt sie ein Tattoo.

Wer es jetzt noch nicht gemerkt hat: Verena ist nicht auf den Mund gefallen. Das bekommt auch Gastgeber Roland Trettl sofort zu spüren. Nachdem die 64-Jährige in seinem Restaurant angekommen ist, teilt er ihr den Namen ihres Date-Partners mit: „Peter“.

„First Dates“-Kandidatin spottet über Namen ihres Dates

Die Rentnerin reagiert etwas schockiert. Entsetzt wiederholt sie den Namen. „Ah okay“, so Verena ganz nüchtern. Mit dieser Reaktion hat Roland Trettl nicht gerechnet. Verdutzt fragt er nach, was ihr an dem Namen Peter nicht gefalle.

„Schöner Name – so für einen Wellensittich“, entgegnet die gelernte Phono- und Stenokontoristin kühl. Wow, der hat gesessen. Da ist selbst der Fernsehkoch sprachlos.

Roland Trettl ist baff. Foto: Screenshot TVNOW

Rentnerin wird enttäuscht: Peter will kein zweites Date

Wenige Minuten später trifft der 74-jährige Peter ein. Zunächst sind die beiden Hannoveraner nicht gerade voneinander angetan. Doch im Laufe ihres Gesprächs scheinen sie Gefallen an ihrem Gegenüber zu finden.

Verena und Peter lernen sich bei „First Dates“ kennen. Foto: Screenshot TVNOW

Für ein zweites Date mit dem Immobilienmakler reicht es dann aber wohl doch nicht. Und das liegt nicht an Verena, sondern Peter. „Du hast ja eigentlich einen Partner gesucht, der wesentlich jünger ist als du. Und da passe ich eigentlich gar nicht in dein Schema rein“, begründet der Rentner seine Entscheidung. Schade.

Die ganze Folge von „First Dates“ kannst du in der TVNOW-Mediathek sehen. Die Sendung läuft immer montags bis freitags um 18 Uhr bei Vox.