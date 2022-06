„First Dates“: Kandidat lügt Kellnerin Mariella frech ins Gesicht

„First Dates“ startet mit neuen Blind Dates in eine aktuelle Woche. Am Montagabend (13. Juni) suchen der 20-jährige Kuno und der 19-jährige Ronald bei der beliebten Kuppelshow den Partner fürs Leben. Als sich ihre Blicke zum ersten Mal treffen, stimmt die Chemie zwischen den beiden sofort.

Das sind die besten Voraussetzungen für eine mögliche Beziehung. Während die zwei am Tisch auf ihr Essen warten, kommt „First Dates“-Kellnerin Mariella vorbei und stellt den beiden eine Frage. Prompt lügt Ronaldo ihr ins Gesicht. Wie reagiert sein Blind Date Kuno darauf?

„First Dates“: Das Essen in dem Restaurant schmeckt ihm gar nicht

Ronaldo und Kuno warten sehnsüchtig auf ihr bestelltes Essen – denn vor allem Kuno scheint einen großen Appetit mitgebracht zu haben. Kleine Häppchen stehen schon auf dem Tisch bereit. Doch Kuno ist sich nicht ganz sicher, ob sie diese auch essen dürfen.

„Dürfen wir hier eigentlich snacken?“, fragt er und zeigt mit dem Finger auf die kleinen Häppchen. „Auf jeden Fall. Die sind für euch, also geht ran“, antwortet Kellnerin Mariella. Als Kuno eines der Häppchen in die Hand nimmt, ahnt er schon, dass es ihm nicht schmecken wird.

Das sind Datteln im Speckmantel und das scheint er wohl überhaupt nicht zu mögen – zumindest den Speck. Aber tapfer wie er ist, probiert er sie trotzdem. Plötzlich platzt es aus ihm heraus: „Boha! Das schmeckt mir überhaupt nicht!“

„First Dates“-Kandidat Ronaldo flunkert Kellnerin Mariella frech ins Gesicht

Dann kommt die Kellnerin erneut an den Tisch und fragt Ronaldo und sein Date, ob es ihnen schmeckt. Prompt sagt er: „Ja, sehr lecker!“ Als Mariella weg ist, verzieht er das Gesicht und muss anfangen zu lachen.

Am Montagabend (13. Juni) startet eine neue Woche voller erster Dates. (Archivbild) Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Auch Kuno lacht. Die kleine Notlüge scheint also nicht schlimm gewesen zu sein. Hoffentlich schmeckt der Hauptgang besser. Aber es geht ja auch nicht um das Essen, sondern um ihr Blind Date. Wie läuft es denn so?

Bis jetzt verstehen sich die beiden Jungs aus dem Ruhrpott gut und verbringen einen lustigen und netten Abend miteinander. Ob es für ein zweites Date reicht? Das erfahrt ihr am Montagabend (13. Juni) ab 18.00 Uhr auf VOX oder vorab in der RTL+ Mediathek.

