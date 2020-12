First Dates: Kandidatin ist sich sicher – wenn DAS passiert, will sie das Date sofort abbrechen

Die 20-jährige Denise hat in der neuen Folge von First Dates einen unterhaltsamen Auftritt abgegeben. Die junge Frau aus Dresden war so aufgeregt, dass sie sich direkt nach der Begrüßung von Roland Trettl an die Bar begeben musste. Nach einem Sekt und einem Tequila-Shot war sie bereit.

Denise ist die letzten vier Jahre rumgereist und hat unter anderem in Rumänien Straßenhunde gerettet. Daher ist es ihr wichtig, bei First Dates einen Partner zu finden, der genauso begeistert von Tieren ist. Darüber hinaus hat sie weitere knallharte Kriterien, die der Mann erfüllen muss.

In der neuen Folge sucht bei Roland Trettl die 20-jährige Denise nach ihrem Traummann. Foto: picture alliance / Stefan Gregorowius/MG RTL D/dpa | Stefan Gregorowius

First Dates: Kandidatin mit klaren Vorstellungen

„Wow, die Sonne geht auf“ , sagt Barmann Rocco, als Denise das Restaurant betritt. Durch ihr Strahlen und ihre offene Art ist die 20-Jährige tatsächlich ein Hingucker. Aber nicht nur deswegen fällt sie auf.

+++ „Pretty in Plüsch“-Finale vorverlegt: Zickenzoff hinter den Kulissen – DAS soll der Grund sein +++

Ihre Anforderungen an ihren Traummann sind ebenfalls eindeutig: „Wenn da jetzt gleich ein sportlicher, attraktiver, 1,90-Meter-Mann reinkommt, brauchen wir gar keine eineinhalb Stunden Date-Zeit, dann können wir direkt gehen und direkt heiraten.“

------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Dating-Show

Bei einem Blind-Date lernen sich Singles im Restaurant von Roland Trettl kennen

Nach einem gemeinsamen Essen entscheiden die Kandidaten, ob sie Interesse an einem zweiten Date haben

Die Vox-Sendung wird montags bis freitags um 18 Uhr ausgestrahlt

------------------------

Vor lauter Aufregung gestikuliert Denise wild und braucht zur Beruhigung erstmal einen Absacker an der Theke. Plötzlich fällt ihr mit Erschrecken auf: „Wenn meine Mama das sieht! Daran habe ich gar nicht gedacht!“ Dann kommt Leon in das Lokal. Der 1,92 Meter große Mann macht direkt einen guten Eindruck auf Denise. Leons erster Eindruck: „Sie war ziemlich gut drauf, aber ich glaube, sie war schon etwas angetrunken.“ Nach einem weiteren Shot geht es für die beiden zum Dinner am Tisch.

Date verläuft etwas holprig

Dieses lief etwas holprig. Leon teilte nämlich mit, dass er eher der Typ für One-Night-Stands sei. Das sorgte bei Denise nicht gerade für Begeisterung. Sie zweifelt schon jetzt an seiner Treue. Nachdem Leon am Ende die Rechnung bezahlt hat, zog Denise ein Fazit. Das Date hätte ihrer Meinung nach besser laufen können, hätte Leon etwas mehr Interesse gezeigt.

--------------------

weitere News:

Pietro Lombardi verrät schlüpfrige Details! DAS macht er nach dem Sex am liebsten

„Bares für Rares“: Mann bringt seltenen Gegenstand mit – vor den Händlern muss er schlucken

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Evelyn Burdecki: Spontane Gesangseinlage beim „Supertalent“ – Dieter Bohlen reagiert ausgerechnet SO

--------------------

Trotzdem will sie ihm eine zweite Chance geben und auch Leon würde sich über ein zweites Date freuen. Lag es am Ende vielleicht doch an seiner Größe? (neb)