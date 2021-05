„First Dates“(Vox): Nun ist es offiziell! DAS darf jetzt verkündet werden

Für alle „First Dates“-Fans kommt hier nun eine schöne Nachricht. Diesen Wunsch haben wohl alle Damen und Herren, die bei der Vox-Show „First Dates“ nach der großen Liebe suchen. Einen Partner fürs Leben finden. Sich verlieben. Und vielleicht noch mehr.

So geschehen bei dem Paar Tina und Marco Grimm. Die beiden nahmen an der VOX-Kuppelshow „First Dates“ teil – und sind ein gutes Beispiel dafür, dass man durchaus im Fernsehen die große Liebe finden kann.

Nun lässt RTL obendrein die große Bombe platzen: Es gibt das allererste „First Dates“-Baby!

RTL lässt Bombe platzen: DAS hat es bei „First Dates“ noch nie gegeben

Richtig, die ehemaligen „First Dates“-Kandidaten sind die ersten, die Eltern geworden sind. Wie sie gegenüber RTL verraten, heißt ihre Tochter Emilia Charlotte. Ein Foto von ihrem Fußabruck hat der Sender nun auf Instagram veröffentlicht. Dort schreibt RTL außerdem:

„Die ehemaligen "First Dates"-Singles Tina und Marco haben alles richtig gemacht, als sie sich bei der Show beworben haben. Verliebt, verlobt, verheiratet – mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Oder vielleicht doch? Denn jetzt ist die kleine Familie perfekt. Am 25.03.2021 um 13:27 Uhr erblickte ihr Töchterchen Emilia Charlotte das Licht der Welt.“

Ein Jahr, nachdem Tina und Marco sich bei „First Dates“ kennenlernten, machte er ihr einen Heiratsantrag. Der Rest ist Baby-Geschichte.

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow aus Köln

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einet Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

Erstes „First Dates“-Baby – Roland Trettl hat es bereits geahnt

Und schon während der Sendung vor zwei Jahren ahnte VOX-Star und Showgastgeber Roland Trettl bereits, dass die beiden Kandidaten mehr verbindet. Zu Tina, die bereits ein Kind aus einer anderen Beziehung hat, sagte er damals: „Vielleicht kommt ihr ja irgendwann wieder vorbei, vielleicht machen wir sogar einen Dreier- oder einen Vierer-Tisch, weil noch ein paar Kinder dazugekommen sind…“ Als hätte er es geahnt!

„First Dates“-Gastgeber Roland Trettl. Foto: MG RTL D / Boris Breuer

Das Ehepaar zumindest könnte glücklicher nicht sein und kann es kaum erwarten, der kleinen Emilia Charlotte irgendwann von der Liebesstory ihrer Eltern zu erzählen.

Tina zu RTL: „Irgendwann ist sie da auch stolz drauf und erzählt es ihren Freunden. Meine Eltern… das haben wir auf Video.“ Marco: „Vor allem dankbar sollte sie sein, dass so ein tolles Team uns zusammengeführt hat.“ Und wer weiß, vielleicht gibt es demnächst ja jetzt mehr Baby-News, die RTL verkünden kann...

Das ist Roland Trettl:

Roland Trettl wurde am 3. Juli 1971 in Bozen, Südtirol geboren

Er ist Koch, TV-Moderator und Autor

Trettl wurde durch die TV-Show „The Taste“ bekannt

Seit 2018 moderiert er „First Dates“ und den Ableger „First Dates Hotel“

