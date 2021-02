„First Dates Hotel“ (Vox): Roland Trettl brutal ehrlich – „Ich spreche es ganz klar an“

Kroatien statt Köln, Hotel statt Restaurant. Bei „First Dates Hotel“ (Vox) ist alles ein bisschen anders als bei seinem Bruder, aber das Ziel bleibt gleich: möglichst viele Singles zu glücklichen Paaren zu machen. Dafür sorgt natürlich auch Gastgeber Roland Trettl wieder höchstpersönlich.

Auch für Kandidat Adam ist nicht alles neu. Denn der 43-Jährige war vor „First Dates Hotel“ bereits im Kölner Restaurant zu Gast. Er war damals Feuer und Flamme für sein Date - doch bei Sarah hat es einfach nicht gefunkt. Als Moderator Roland Trettl den 43-Jährigen sieht, fällt ihm jedoch sofort etwas auf. Brutal ehrlich spricht er es an.

„First Dates Hotel“ (Vox): Roland Trettl kommt Adam zu Hilfe

Beim zweiten Versuch soll es nun endlich klappen. Der OP-Pfleger aus Solingen macht sich dafür besonders schick. Doch vor allem das rosa Hemd war bei den sommerlichen Temperaturen keine so gute Idee.

Kaum im Restaurant angekommen bemerkt Roland Trettl etwas an Adam. „Ich spreche es ganz klar an. Du hast brutale Schweißflecken, weil es heiß ist“, so der Südtiroler. Doch er hat eine Idee: „Ich würde dir meinen Blazer leihen. Probier den mal an.“ Und siehe da: Er passt einwandfrei, macht Adams Outfit sogar noch etwas eleganter.

„First Dates Hotel“ (Vox): Roland Trettl greift ein, als er DAS bemerkt. Foto: Screenshot TV Now

Der Pole ist dankbar und erklärt im Interview: „Ich fand das sehr sehr nett von Roland. Ich fand, der Blazer stand mir auch gut. Ich hab mich sehr wohl gefühlt. Ein sehr cooler Zug von Roland.“

Moderator Roland Trettl. (Archivbild) Foto: IMAGO / Future Image

„First Dates Hotel“: Sandra macht Adam ein Liebes-Geständnis

Dann kann Adam sein Date Sandra endlich kennenlernen. Er und die 39-Jährige verstehen sich auf Anhieb prächtig. Als Adam ihr erklärt, aus Polen zu kommen, sprudelt es sofort aus ihr heraus: „Kocham Cie!“ Im nächsten Moment wird ihr bewusst, was sie da gerade gesagt hat. „Oh Gott, das heißt 'Ich liebe dich'.“

Sandra und Adam verstehen sich prächtig bei „First Dates Hotel“ (Vox) Foto: Screenshot TV Now

Doch beide können darüber lachen. Wie es mit Adam und Sandra weitergeht? (cs)

Die ganze Folge von „First Dates Hotel“ siehst du am Montagabend um 20.15 Uhr bei Vox und bei TV Now.