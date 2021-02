„First Dates Hotel“ (Vox): Ex-Kandidatin mit pikantem Geständnis – so heiß ging es im Hotel her

Seit dem 8. Februar läuft die zweite Staffel von „First Dates Hotel“ bei Vox. Die Teilnehmer sowie Zuschauer dürfen sich mal wieder auf ein spannendes Dating-Experiment gefasst machen.

Eine, die sich bestens mit dem, was hinter den „First Dates Hotel“-Kulissen passiert, auskennt, ist Alessia Dorigo. Jetzt verrät sie, was dem TV-Publikum entgeht.

„First Dates Hotel“: Sex nach dem ersten TV-Date

In der ersten „First Dates Hotel“-Staffel traf Alessia auf Pius, der inzwischen durch seine „Temptation Island V.I.P.“-Teilnahme als Jay bekannt geworden ist. Bei ihrem Date kam es sogar zu einem Kuss, doch mehr zeigten die Vox-Kameras nicht.

Jetzt verrät Alessia, dass zwischen ihr und dem 32-Jährigen noch deutlich mehr passiert ist. In einem Instagram-Livestream packt die Brünette aus: „Ja, wir hatten schon nach dem ersten Date Sex. Das wurde aber nicht ausgestrahlt.“

Rezeptionistin Aline und Gastgeber Roland Trettl begrüßen auch 2021 wieder liebeshungrige Singles. Foto: TVNOW / Boris Breuer

----------------------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einem Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

Die erste Staffel des Spin-offs „First Dates Hotel“ wurde ab dem 20. April 2020 ausgestrahlt

----------------------------------------

„First Dates Hotel“: Ex-Kandidatin verrät – hier geht es richtig zur Sache

Und Alessia und Pius waren nicht die einzigen Singles, die sofort übereinander hergefallen sind. „Ich weiß wohl, dass in unserem Hotel sehr viel Verkehr war – auch bei anderen Kandidaten, die das nicht erzählen“, behauptet die Kölnerin.

Auch Jacquelie und Özcan machen es sich auf dem „First Dates Hotel“-Bett gemütlich. Foto: TVNOW

So, so... Im Spin-off von „First Dates“ geht es also deutlich heißer zu als im Kölner Studio-Restaurant von Roland Trettl. Wir dürfen gespannt bleiben, ob sich noch weitere Paare finden, die von ihrer aufregenden „First Dates Hotel“-Erfahrung berichten.

----------------------------------------

Mehr zu „First Dates“:

„First Dates Hotel“ (Vox): Moderator nimmt kein Blatt vor den Mund – DAS fällt ihm sofort auf

„First Dates“-Star Roland Trettl: Intimes Geständnis – SO eroberte er seine Frau

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„First Dates“ (Vox): Teilnehmerin stänkert gegen Roland Trettl – die Zuschauer sind auf ihrer Seite

----------------------------------------

Eine ehemalige Kandidatin sucht stattdessen einfach in einer anderen Datingshow ihr Glück. Welche „Bachelor“-Dame dir schon aus der Vox-Show bekannt vorkommen könnte, erfährst du hier.