„First Dates Hotel“: Kult-Paar kommt zurück in Vox-Show – es hat eine ganz besondere Mission

Sie haben vor einem Jahr im „First Dates Hotel“ die große Liebe gefunden: Anni und Gerd. Die beiden lernten sich in der Vox-Datingshow kennen und lieben. Nun ist das Kult-Paar zurück im Fernsehen.

Wer sich jetzt Sorgen macht, dass es zwischen den beiden am Ende doch nicht geklappt hat, kann beruhigt sein. Die beiden sind zwar wieder bei „First Dates Hotel“ dabei und suchen einen Partner - aber anders, als man denken würde. Anni und Gerd führen nach wie vor eine glückliche Beziehung miteinander.

First Dates Hotel: Gerd und Anni sind zurück - und haben eine Mission. Foto: Screenshot Vox

Vox: „First Dates Hotel“: Kult-Paar hat Mission

Die beiden sind in der neuen Staffel von „First Dates Hotel“ nach Kroatien gekommen, um einen Mann für Annis Tochter Charly zu finden. Die 59-Jährige ist seit zehn Jahren Single. Nun soll auf dem gleichen Weg wie bei ihrer Mutter eine neue Liebe her.

----------------------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einem Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

Die erste Staffel des Spin-offs „First Dates Hotel“ wurde ab dem 20. April 2020 ausgestrahlt

Seit dem 8. Februar 2021 laufen die neuen Folgen von „First Dates Hotel“ bei Vox

----------------------------------------

Die Kölnerin hat genaue Vorstellungen, was ihr Traummann mitbringen sollte. „Ehrlich und offen, ganz wichtig“, sagt sie. „Ein gutes Selbstwertgefühl, intelligent. Das gewisse Etwas, das sind die Werte. Ich bin nicht für Oberflächlichkeiten. Die Optik alleine macht es nicht“, stellt sie klar.

-------------------

Mehr zu „First Dates Hotel“:

-------------------

„First Dates Hotel“-Gastgeber Roland Trettl. Foto: TVNOW / Boris Breuer

„First Dates Hotel“ (Vox): Findet Charly die große Liebe?

Ob die Tochter von Anni genauso viel Glück hat wie ihre Mutter und ihr Stiefvater? Rainer, der im Winter in Andalusien lebt und im Sommer mit seinem Wohnmobil durch Deutschland und Europa reist, hat das „First Dates Hotel“-Team für die Früh-Rentnerin ausgesucht.

Doch der Funke will bei den beiden nicht so richtig überspringen - und auch bei den Worten hapert es ein wenig. Ob aus den beiden noch was werden kann? (cs)

Das siehst du am Montagabend ab 20.15 Uhr bei „First Dates Hotel“. Die ganze Folge gibt es auch bei TV Now.