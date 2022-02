„First Dates“: Kandidat baff, als sein Date ihr außergewöhnliches Hobby verrät – „Das hat mich beeindruckt“

Der 28-Jährige „First Dates“-Kandidat Christian ist eher ein zurückhaltender Mensch. Trotzdem hat er all sein Mut zusammengefasst und will beim Dating-Format die Liebe suchen.

Als er in der Vox-Sendung „First Dates“ das Restaurant betritt, wartet seine Date-Partnerin Maren bereits auf ihn. Er ist sprachlos über die Ausstrahlung der jungen Studentin. Aber nicht nur das findet er toll an ihr. Marens außergewöhnliches Hobby haut ihm vom Hocker.

„First Dates“-Gastgeber Roland Trettl. (Archivbild) Foto: picture alliance / Stefan Gregorowius/MG RTL D/dpa

„First Dates“: DAS ist Marens außergewöhnliches Hobby

Die 25-jährige Maren erzählt ihm beim Kennenlernen an der Bar begeistert und mit einem großen Strahlen im Gesicht von ihrem Hobby: „Ich habe einen Ultraleicht-Flugschein und mache gerade meinen Segel-Flugschein.“

---------------------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Datingshow, die in Köln produziert wird

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

Gastgeber ist der TV-Koch Roland Trettl

In einer Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und anschließend gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date haben oder es bei dem einmaligen Kennenlernen bleibt

Die ganzen Folgen sind auch in der Mediathek bei RTL Plus (ehemals TV NOW) zu sehen

------------------------------------------

„First Dates“-Kandidat Christian gesteht hinterher im Interview: „Das hat mich beeindruckt.“ Er erzählt Maren direkt, dass er auch einen Segelflugschein machen wollte. Bisher sei er dazu aber noch nicht gekommen, wolle es aber in Angriff nehmen.

------------------------------------------

Hat es bei den „First Dates“-Teilnehmern Christian und Maren direkt gefunkt?

Maren findet das super. Allerdings ist das nicht die einzige Gemeinsamkeit der beiden. Christian und Maren sind Bergliebhaber, fahren leidenschaftlich gerne Ski und kommen aus dem Umkreis von Ulm. Für eine mögliche gemeinsame Zukunft der beiden Schwaben sind das gute Voraussetzungen.

Wie das Date der beiden „First Dates“-Teilnehmer weiter verläuft und ob sie zusammen auf ein zweites Date gehen wollen, erfährst du am Mittwochabend um 18.00 Uhr bei VOX.

