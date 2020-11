„First Dates“ (VOX): Als Roland Trettl seinen Namen sagt, schrillen bei einer Kandidatin aus NRW die Alarmglocken

Blind-Dates sind wie eine Partie Roulette: Mit Glück gibt es einen großen Gewinn, in den meisten Fällen hätte man sich den Aufwand wohl besser gspart. Gehört Chiara aus Heinsberg (NRW), die bei „First Dates“ (VOX) einen neuen Partner sucht, aber vielleicht zu den wenigen Glückspilzen?

Die 27-Jährige sucht einen humorvollen und abenteuerlustigen Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht. Na hoffentlich kann „First Dates“-Gastgeber Roland Trettl da helfen.

„First Dates“ (VOX): Kandidatin fällt aus allen Wolken

Eines steht schon früh fest: Namen werden in den kommenden Stunden eine wichtige Rolle spielen. Das Ganze fängt schon bei Chiara an. Die Vertriebsleiterin trägt eigentlich einen Doppelnamen, heißt Chiara-Laureen. Das gefällt ihr aber gar nicht. „Nur Chiara bitte. Also Laureen wäre vollkommen lächerlich“, erklärt sie. Roland Trettl kann das überhaupt nicht nachvollziehen. „Aber Chiara-Laureen ist geil! Ich würde mich immer als Chiara-Laureen vorstellen.“ Na gut - die „First Dates“-Kandidatin ist vorläufig überzeugt.

Weiter zu den wichtigen Dingen: dem Date von Chiara-Laureen. Die junge Frau soll auf Sebastian treffen. Als sie den Namen hört, schrillen bei ihr die Alarmglocken. „Oh Gott! Okay. Das ist witzig. Ich hatte schon mal einen Sebastian.“

First Dates: Chiara fällt aus allen Wolken, als sie den Namen ihres Dates hört. Foto: Screenshot TV NOW

„First Dates“-Kandidatin bereits geschieden

Doch das ist noch nicht alles. Mit Sebastian war Chiara sogar schon verheiratet. Nach dem ersten Schock findet die 27-Jährige den Namenszufall aber gar nicht mehr so schlimm. „Ist ja jetzt kein Kevin“, erklärt sie lachend.

Das Date verläuft gut, die beiden verstehen sich gut, lachen viel.

Sebastian und Chiara bei „First Dates“(VOX)

„First Dates“ (VOX): Gibt es ein Wiedersehen?

Am Ende scheitert es nicht am Namen, sondern daran, dass sich Chiara einen reiferen Mann an ihrer Seite wünscht. Schade, vielleicht klappt's beim nächsten Mal.

„First Dates“ läuft montags bis freitags um 18 Uhr bei Vox. Ganze Folgen kannst du auch bei TV Now anschauen.