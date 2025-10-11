Vox stoppt „First Dates“ – Roland Trettl reagiert mit klarer Ansage

Hat es sich bei Vox endgültig ausgeflirtet?! Nach acht Jahren heißt es für die Kultshow „First Dates – Ein Tisch für zwei“ erstmal Pause. Für Fans der Sendung dürfte das überraschende TV-Aus plötzlich kommen. Doch wie reagiert Gastgeber Roland Trettl?

Seit 2018 bringt der charmante Südtiroler Singles an einem großen Holztisch zusammen. Mit feinem Essen, flotten Sprüchen und jeder Menge Herzklopfen wurde das Format schnell zum Publikumsliebling. Aber jetzt scheint erstmal Schluss mit Kuppeln.

Wie das Branchenportal „DWDL“ berichtet, hat Vox die Produktion neuer Folgen zum Jahresende gestoppt. Der Grund liegt am Geldmangel und an der Programmplanung. Eine Sendersprecherin bestätigt: „Es ist richtig, dass wir die Produktion frischer Folgen von ‘First Dates’ aus programmstrategischen Gründen zum Ende des Jahres pausieren.“

2026 sollen noch vorproduzierte Episoden ausgestrahlt werden. Damit ist „First Dates“ zwar auf Eis, aber nicht komplett vom Tisch. Ein kleines Trostpflaster dürfte sein, dass das Spin-off „First Dates Hotel“ von der Entscheidung unberührt bleibt. Immerhin! Aber was sagt eigentlich Gastgeber Roland Trettl (54) selbst zu der Entscheidung?

Auf Instagram meldet er sich mit einem Video aus der vertrauten Restaurantkulisse: „Alle Mitarbeiter hier drinnen und sogar ich, waren die letzten Jahre so fleißig, dass wir einfach für das Jahr 2026 genug Folgen produziert haben.“ Er erklärt, dass es dieses Jahr noch einige Drehblöcke geben werde. Erst danach komme eine kurze Pause.

Der TV-Koch glaubt fest an ein Comeback. „Wir gehen stark davon aus, dass wir spätestens im Sommer oder Herbst wieder ‚First Dates‘-Folgen produzieren werden“, verspricht er. Diese würden dann für das Jahr 2027 sein.

Zum Schluss gibt Trettl seinen Fans noch ein Versprechen: „So lange es da draußen Single-Menschen gibt, werden wir hier stehen und alles geben, um Menschen zusammenzubringen. Vertraut uns.“