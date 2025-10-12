Finch sieht sexuelle Belästigung im Publikum: Er zögert keine Sekunde

Starke Aktion! Es passiert leider immer wieder. Bei Konzerten, bei Großveranstaltungen, in der vermeintlichen Anonymität der Menge versuchen zumeist Männer, Frauen zu begrapschen. Eine widerliche Form der Belästigung, der Rapper Finch bei seinem Konzert in Frankfurt nun ganz schnell einen Riegel vorschob.

Von der Bühne aus hatte der Rapper, der regelmäßig auch im „Megapark“ auf Mallorca auftritt, einen jungen Mann erblickt, der scheinbar Frauen sexuell belästigte, sie begrapschte. Ein No-Go. Und so nahm Finch das Heft des Handelns in die Hand.

Rapper Finch schmeißt Grapscher aus der Halle

„Komm mal nach vorne, komm“, holte er den Mann aus dem Publikum über den Zaun in den Bühnengraben. Und dort gab er seinen Sicherheitskräften die Anweisung: „Und einmal nach Hause schicken, bitte. Dankeschön. Auf Wiedersehen.“

Was genau passiert war, erläuterte der Rapper in seinem Instagramvideo. „Bruder, ich stehe hier vorne und sehe, wie du die Mädels begrapscht. Dann ist vorbei. Einmal raus, und nicht wieder rein“, so der Sänger. Eine starke Aktion, die mit tosendem Applaus belohnt wurde.

Und Finch, der erhob gleich nochmal seine Stimme: „Ey Jungs, ganz wichtig: Stellt euch immer vor, es wäre eure Schwester, eure Mutter… Ich muss gar nicht reden. Es gibt Idioten, aber es gibt ordentliche Jungs, gerade hier vorne. Viele Stabile in Frankfurt. Das sind eure Mädels von eurer Stadt. Verteidigt die Mädels, wenn irgendeiner Scheiße macht, nicht reden, gibt ne Bombe.“

Mia Julia lobt Reaktion ihres Kollegen

Die Worte sorgen für viele positive Reaktionen unter dem Instagramvideo. Mallorca-Star Mia Julia schrieb beispielsweise: „Nur so.“ Und ein anderer Fan schreibt: „Das hast du gut gelöst. Sachlich und straight. Finde ich stark.“

Doch es gibt auch kritische Stimmen, vor allem, was den letzten Part von Finchs Aussage betrifft: „Er fordert auf zu Gewalt?“